Revilla: La Paz tiene oxígeno medicinal sólo para unas horas más





05/08/2020 - 09:24:07

La Paz, (ABI). - El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dio a conocer que existe oxígeno medicinal en esta región del país solamente para algunas horas más, después de que los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no dejaron pasar en los puntos de bloqueo ni los camiones que transportan ese elemento necesario para pacientes con COVID-19. "Estamos tremendamente angustiados, estoy en comunicación permanente con los directores de nuestros hospitales municipales y tenemos oxígeno (sólo) para horas, es muy grave esta situación porque muchos de los pacientes que tenemos en nuestros hospitales necesitan oxígeno", dijo anoche Revilla, en una entrevista con Cadena A. Agregó que, si no se da una solución definitiva a este problema, La Paz puede registrar muchos fallecimientos de pacientes en hospitales por falta de oxígeno medicinal porque el COVID-19 es una enfermedad respiratoria. Por eso el bloqueo de carreteras "ciertamente se trata de una acción criminal e incomprensible. Yo no entiendo, nadie entiende cómo en una situación de pandemia, donde se necesita el tránsito de alimentos, de insumos de salud y de oxígeno, existan estos intereses políticos sobrepuestos simplemente por sus intereses particulares y mezquinos, verdaderamente es una barbaridad", manifestó. Llamó a los líderes del MAS reflexionar sobre lo que se está generando en el país con los bloqueos y asimismo instó a la población en general no olvidar que estos mismos grupos el año pasado "quemaron los buses Puma Katari, asediaron los barrios y que hoy nos dejan sin oxígeno para que mueran los pacientes de COVID-19". Entre tanto, el Gobierno decidió enviar desde anoche, por medio de un puente aéreo, al menos 400 tubos con oxígeno medicinal, desde Santa Cruz hasta La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro.