Ministro de Defensa: Las muertes por falta de oxígeno son y serán los fallecidos del MAS





05/08/2020 - 09:23:04

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de Defensa, Fernando López, afirmó que los decesos por falta de oxígeno medicinal son del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de que en las últimas horas la Caja Nacional de Salud (CNS) informó que en Oruro perdieron la vida cuatro personas por carencia de ese elemento que se encuentra bloqueado en las carreteras. "No es normal lo que está pasando en términos de que maten a los bolivianos, como el caso de los cuatro compatriotas en Oruro, (que) son y serán los fallecidos del MAS, eso quisiera que quede tremendamente claro; cómo en plena pandemia (pueden estar) reclamando incoherencias absolutas", cuestionó. Sectores sociales afines al MAS, convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), bloquean desde el pasado lunes las principales carreteras del país, incluso, sin dejar pasar ambulancias ni camiones que transportan oxígeno medicinal a distintas regiones y que se necesita con urgencia para los pacientes con COVID-19. Según la autoridad, La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro son las ciudades donde "se está viviendo al extremo" la falta de oxígeno, por lo que calificó de "actos vandálicos" el impedimento de transporte de ese elemento en plena pandemia. "No hay explicación para que un partido, como es el MAS, (genere esta situación), aunque garantizo que no son todos los masistas los que están deseando la muerte a los bolivianos, sólo son unos cuantos que tienen instrucciones precisas desde Argentina, instrucciones de dirigentes como Leonardo Loza, Andrónico Rodríguez y Luis Arce", señaló en entrevista con "Cadena A". En ese contexto, expresó que le gustaría que salga a dar la cara David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el MAS y excanciller del país, porque considera que al menos él siempre estuvo a favor de la vida. "Hace tiempo que está desaparecido, no sabemos sus razones, pero yo sé, conociendo su carrera política, que siempre ha estado al lado de la vida, entonces, que dé una explicación, por qué su partido ha instruido generar la muerte y el terror en Bolivia en plena pandemia, alguien tiene que dar una explicación", remarcó. Entre tanto, el Gobierno decidió enviar desde anoche, por medio de un puente aéreo, al menos 400 tubos con oxígeno medicinal, desde Santa Cruz hasta La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro. López espera que se pueda ejecutar este tipo de transporte de manera frecuente. Pues "obviamente no vamos a bajar las manos, no vamos a permitir que falte oxígeno, vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea", apuntó. Los sectores afines al MAS bloquean en demanda de que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).