Le pagaron Bs 200 para bloquear: Una piedra lanzada por un joven de 17 años impactó en un policía que perdió un ojo





05/08/2020 - 09:17:28

El Deber.- Un segundo fue suficiente para que su vida ya no sea la misma nunca más y ni siquiera había comenzado su jornada de trabajo. Un efectivo de la Policía que este lunes descendía de El Alto y se dirigía a su servicio, en el Hospital La Portada, de La Paz, recibió el impacto de una piedra en el ojo derecho y lo perdió. Lo más grave es que el agresor fue un joven de apenas 17 años, que luego declaró que le iban a pagar Bs 200 por bloquear y generar problemas. Desde el lunes, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, sectores afines al MAS movilizan a sus bases con bloqueos que exigen al Tribunal Supremo Electoral que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre, como estaba planificado en principio y no el 18 de octubre. Un informe oficial de la Policía, al que tuvo acceso este medio, indica que el hecho ocurrió alrededor de las 17.00 del lunes. El efectivo, que en realidad desarrolló la especialidad de músico dentro de la institución, fue convocado para reforzar el servicio de vigilancia en el centro Covid-19 de La Portada. Se despidió de su familia como cualquier otro día. Sus seres queridos le recomendaron tener mucho cuidado y tomar todas las medidas de bioseguridad para alejarse de la posibilidad de contagiarse con la enfermedad. Nunca imaginaron lo que le esperaba. El uniformado bajó en su motocicleta particular y tomó el camino antiguo que une El Alto con La Paz para dirigirse al centro centinela de atención de personas que contrajeron la enfermedad. Un grupo de personas bloqueaba la vía, y agredían a pedradas a vehículo que pasara por ese lugar.