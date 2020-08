Sector movilizado a Murillo: Nos ha dicho que hacemos michi bloqueos, cuidado salga llorando del Gobierno





05/08/2020 - 09:10:03

Opinión.- Un grupo de los denominados "autoconvocados", que inició su bloqueo de caminos ayer exigiendo que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y no se posterguen hasta el 18 de octubre como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE), advirtió al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que deje de subestimar las movilizaciones. Según un video difundido por el portal ‘Detrás de la Verdad’, un grupo en Cochabamba reprochó que Murillo haya calificado como “mich’i bloqueos” las movilizaciones y le advirtieron que “cuidado salga llorando del Gobierno”. “Con la zona sur no se juega, hasta las últimas consecuencias”, advirtieron. En los últimos días, Murillo subestimó y descalificó las movilizaciones y bloqueos instaurados por diferentes sectores sociales a la cabeza de la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad. “Muéstreme un bloqueo que pase de 30 personas, no hay, ‘manacanchu’, están quedando solos. La gente es consciente, no es tonta, es inteligente se da cuenta que al irse a meter a un montón de gente se contagia”, aseveró Murillo.