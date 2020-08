Iglesia Católica sobre los bloqueos: Los motiva un partido que ve que pierde votos y que le interesa tener ¡elecciones ya!





05/08/2020 - 08:54:14

La Paz, (ABI). - El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, padre José Fuentes, consideró que existe una motivación política muy clara en los bloqueos de carreteras que realizan los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) en demanda de elecciones el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En "todos estos bloqueos yo realmente veo una motivación claramente política, (es decir) un partido que ve que pierde votos y que le interesa tener ¡elecciones ya! Pero, no parece muy lógico poner los temas políticos por encima de la vida", dijo Fuentes, en entrevista con el programa "Asuntos Centrales". Los sectores sociales afines al MAS bloquean las principales carreteras del país desde el pasado lunes, incluso, sin dejar pasar ambulancias ni camiones que trasladan oxígeno medicinal a los hospitales, donde están internados los pacientes con COVID-19. En ese sentido, el religioso remarcó que los bloqueos ponen en riesgo la salud y la misma vida de los bloqueadores porque el país está en plena pandemia con una propagación acelerada del coronavirus. "Por eso le llamo (hasta) absurda esta situación, porque en esos bloqueos si uno o dos están contagiados, eso se va a propagar de inmediato. Entonces, me parece que es una situación que cuesta entender", sostuvo. Además, dijo que es importante contar con un gobierno elegido, nadie puede negar eso. Pero en la actual coyuntura, "la prioridad de la gente es la salud y vida", insistió.