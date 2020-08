Alertan escasez de insumos para pacientes en terapia intensiva





05/08/2020 - 08:50:42

Página Siete.- Médicos advirtieron que en las últimas semanas comenzaron a escasear insumos y fármacos para atender a los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, que van desde circuitos de respiración hasta sedantes. Estos artículos no son producidos por Bolivia y deben ser importados. Los profesionales informaron que los materiales ya no llegan al país. “Hacen falta circuitos de respiración cerrada, circuitos de ventilación mecánica, catéter central y filtros para ventilador mecánico, entre otros equipos. Estos insumos comenzaron a escasear a mediados de julio”, advirtió el secretario general de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, Adolfo Vásquez. El especialista explicó que continúa la escasez de fármacos para tratamientos de Covid-19 e indicó que hay desabastecimiento desde medicamentos básicos en las farmacias para la atención de los primeros síntomas de la enfermedad hasta los que requieren para el manejo de pacientes que se encuentran en las unidades de terapia intensiva (UTI). “Faltan desde fármacos elementales hasta los sedantes que necesitamos para tratar a los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica. Ya no hay y no tenemos dónde comprarlos, todos ellos los traen del exterior”, declaró. El profesional indicó que las empresas distribuidoras les informan que ya no tienen estos insumos a la venta porque ya no están llegando al país y advirtió que de persistir el conflicto se agudizará el problema. “Estaremos en problemas porque ya no tendremos cómo tratar a los pacientes”, sostuvo. Vásquez dijo que se incrementó la demanda de estos insumos en el país y el mundo. “Seguro que en los países donde fabrican estos equipos, no los dejarán salir porque ellos también los necesitan”, explicó. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro Narváez, reconoció que la “dotación de medicamentos e insumos es un gran problema”. Sin embargo, la autoridad indicó que solicitará informes al respecto a los nosocomios Covid, como el Hospital del Norte y los establecimientos municipales (La Portada y Cotahuma). Narváez advirtió que ahora el mayor problema que atraviesa el sistema de salud es la falta de provisión de oxígeno a causa de los bloqueos y los conflictos sociales. “Tenemos que hacer una acción conjunta, no pueden bloquear el oxígeno porque eso retrasará la habilitación del Hospital del Sur y ocasionará muertes”, sostuvo. La autoridad explicó que la falta de gas o gasolina pueden ser superados. “Al final, las personas pueden dejar de cocinar o movilizarse, pero que interrumpir la provisión de oxígeno es dejar morir a las personas porque sus vidas dependen de este insumo”, comentó. Filas en farmacias Los ciudadanos aún sufren por la escasez de fármacos necesarios para atender la Covid-19 en la primera etapa. Ayer por la mañana, decenas de personas realizaban filas para comprar ivermectina, azitromicina, ibuprofeno, vitamina c, zinc y otros medicamentos. “Estoy buscando azitromicina por todo lado y no hay en ninguna parte. Estamos tratando de reunir para la primera semana de tratamiento que es el momento cuando hay que controlar la enfermedad y así evitar que mi papá se pueda agravar”, dijo un ciudadano. El gobernador de La Paz, Félix Patzi, reconoció que la escasez de fármacos y insumos persiste en la sede de Gobierno. “Teníamos por decreto, (y decisión) de los COE (Centro de Operación de Emergencia) que se liberarían los medicamentos y en esta semana teníamos la esperanza de que lleguen, pero (no) hay. Necesitamos que otras empresas puedan importar, pero habíamos tenido monopolio. A este problema se suma el bloqueo”, afirmó. Medicamentos gratuitos El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, anunció que realizan convenios con los fabricantes e importadoras de fármacos, para dotar a la población de forma gratuita los medicamentos que se requieren para tratar el coronavirus. “Estamos haciendo convenios con importadores y productores para tener una dotación adecuada (de medicamentos), facilitar la producción de fármacos a los laboratorios nacionales y facilitar la importación a las empresas”, dijo Prieto. “Nos estamos ocupando de hacer lo necesario para ofrecer de forma gratuita a los habitantes de nuestro país, más allá de que los seguros también deben hacerlo", agregó.