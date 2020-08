Impiden paso de carros con oxígeno: Bloqueos políticos atentan contra salud de alteños





05/08/2020 - 08:41:06

El Diario.- Los atentados contra la salud pública en El Alto continúan, ciudad en la que las medidas políticas asumidas por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) y la Central Obrera Boliviana (COB) han generado la falta de provisión de oxígeno para el tratamiento del Covid-19, en los diferentes nosocomios de esa urbe. Esta actitud por grupos aleccionados por estos dos sectores es reprochable ya que con el pretexto de exigir elecciones para el 6 de septiembre utilizan a personas para bloquear en varios puntos de la urbe alteña, como algunas poblaciones, del altiplano y otras ciudades. Uno de los puntos más afectados, en este sentido, es la planta de oxígeno medicinal, que se encuentran en la comunidad de Palcoco, de la provincia Los Andes, a 35 kilómetros distante de la ciudad de El Alto, empresa que abastece no solo a la urbe alteña sino a la sede de Gobierno. Sin embargo, algunos pobladores afines al MAS cavaron zanjas para no dejar pasar a las cisternas que transportan estos oxígenos medicinales. El grupo de personas, pertenecientes a esta comunidad y otras aledañas, lleva a cabo este bloqueo desde la noche del lunes, en la carretera principal que también converge rutas hacia diferentes poblaciones de las 20 provincias de La Paz, así como a Copacabana; las personas movilizadas echaron promontorios de tierra impidiendo totalmente esta vía de acceso hacia La Paz y El Alto. El problema que causaron con esta actitud, por parte de los comunarios de Palcoco, es que las cisternas no puedan llegar hasta otra de las plantas que cuenta la empresa encargada de realizar el oxígeno medicinal, de Ventilla, donde está la planta de gasificación de oxígeno, para que finalmente se pueda traspasar a los botellones. Lograron cerrar paso en el Distrito 8 de la urbe alteña, en el sector de Ventilla, Ex Tranca de Senkata, y en otros puntos, que no están permitiendo el paso de los camiones que distribuyen el oxígeno medicinal hacia los diferentes nosocomios de la urbe alteña, así como a clínicas. La demanda de este elemento es hoy imprescindible por la pandemia, en particular en la ciudad de El Alto, ya que se ha podido conocer que en varias de sus clínicas se encuentran pacientes de Covid-19, como en el Distrito 6, la Clínica Chacaltaya; en el Distrito 2 el hospital Corea, clínicas en Viacha y nosocomios de la sede de Gobierno. Estas actitudes asumidas por parte de los representantes políticos del MAS y de la propia COB fueron calificadas como una falta de humanidad, teniendo en cuenta el número de personas que fallecen por día a causa del coronavirus, además de la curva ascendente que se ha generado a partir de estos primeros días de agosto.