El MAS desata el terrorismo en Bolivia buscando elecciones el 6 de septiembre





04/08/2020 - 22:01:00

La Paz.- El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus sectores sociales, ha desatado el terrorismo en Bolivia con bloqueos y cerco a las ciudades que atentan contra la vida de las personas en medio de la pandemia del coronavirus que ya ha cobrado la vida de 3.320 personas y más 83 mil infectados. Este lunes, mineros, cocaleros, campesinos y otros sectores afines al MAS bloquearon carreteras con enfrentamientos, derrumbando cerros e impidiendo el pase de camiones con oxígeno para los hospitales y alimentos para las ciudades. Según el diario La Razón, más de 75 puntos de bloqueos fueron reportados en seis departamentos: Cochabamba, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Beni. Cochabamba, Oruro y La Paz son los que concentran la mayor cantidad de cercos. Las protestas comenzaron el lunes contra la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre, como anunció el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las movilizaciones fueron decididas en el cabildo de la semana pasada, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) propició junto al llamado Pacto de Unidad una marcha en El Alto. El diario Los Tiempos informa que un grupo de personas que realizan un bloqueo en la carretera a Samaipata en Santa Cruz provocó un incendio forestal al intentar impedir el paso de los motorizados quemando llantas. El fuego se descontroló, llegando al cerro en inmediaciones de El Fuerte. Los movilizados instalaron un bloqueo en la zona, en rechazo al cambio de la fecha de elecciones. El Deber cita que también se registraron enfrentamientos entre pobladores del lugar, que exigen el levantamiento de las medidas de presión, y los bloqueadores. Correo del Sur informa que un vehículo que traslada el horno crematorio adquirido por la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (Cessa) se encuentra varado en el municipio de Betanzos desde las 13:00 de este jueves, debido al bloqueo instalado por las organizaciones campesinas que exigen las elecciones se celebren el 6 de septiembre. El gerente de Cessa, Oscar Sandi, contó a Correo del Sur Digital que ya se contactaron con los dirigentes de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de la provincia Cornelio Saavedra (Potosí) para permitir el paso del motorizado, con la finalidad de evitar retrasos en la instalación del horno crematorio en Sucre. Este departamento sufre el colapso de sus cementerios por lo que el horno crematorio es necesario para cremar gran número de cadáveres. La ABC informó graves daños en la carretera Oruro-Cochabamba por uso indiscriminado de explosivos. Parte del tramo que une Cochabamba y Oruro fue dañado esta jornada por el continuo uso de explosivos en el bloqueo que se realiza en esta zona por parte de grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre. El gerente regional de Oruro de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Francisco Aguilar Alcalá, lamentó que los trabajos ejecutados sean destruidos por acciones violentas que afectan la seguridad vial de los transportistas, de viajeros ocasionales y de los mismos pobladores de las comunidades, informó El Deber. “En la zona de Cruce Tacopaya y en cercanías de la comunidad de Sayari se verificó la utilización de dinamitas en los cerros y equipo como una compresora, lo que ha provocado daños a la plataforma por las grandes piedras que han caído, asimismo, se destrozaron los New Jersey (separadores viales) en inmediaciones de la comunidad de Iru Tambo, lamentamos este tipo de acciones”, aseveró. Una comitiva de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Oruro se trasladó hasta un punto de bloqueo con el propósito de viabilizar el paso del camión cisterna con oxígeno líquido con destino a las ciudades de La Paz y Oruro, pero los dirigentes no aceptaron su paso, dice El Deber. El camión que transporta los tubos de oxígeno se encuentra varado junto a una inmensa caravana de vehículos en la localidad de Confital. La comitiva trató de convencer a los bloqueadores apostados en el sector de la cumbre, en las proximidades de las comunidades de 6 de agosto y Japo K’asa a, pocos kilómetros de Confital, sobre la carretera Oruro - Cochabamba. Los ánimos estuvieron exaltados y hubo amague de agresiones con hondas y piedra. El personal de la Defensoría del Pueblo tuvo que retroceder y retornar hasta la ciudad de Oruro. Página Siete informa que una de las plantas de distribución de oxígeno medicinal de la ciudad de La Paz , 3H Industriales, se encuentra en emergencia, debido a que no puede recibir el insumo en estado líquido para luego procesarlo, esto por los bloqueos que existen en inmediaciones de sus dos centros industriales, tanto en Palcoco como en Ventilla. Desde la planta de industrialización de oxigeno se contó que en el sector de Palcoco se cavaron zanjas para que no salgan los vehículos, además en Ventilla también existen bloqueos, lo que genera que los hospitales de la ciudad no reciban oxígeno desde hace 14 horas. “En Palcoco producimos oxígeno en estado líquido y después lo trasladamos a la planta de gasificación que se encuentra en Ventilla de la ciudad de El Alto y en estos dos puntos hemos sido bloqueados totalmente, no podemos llegar con la cisterna”, explicó el gerente de 3H Industriales, Remberto Flores, a Página Siete. Además acotó que "el problema es que no puedo hacer llegar hasta Ventilla para que el oxígeno sea gasificado y llenado a los cilindros, además que una cantidad de la distribución de Palcoco en oxígeno líquido va a unos tanques que instalamos en los hospitales en los que rellenamos directamente”. Página Siete informó que los sectores movilizados, dinamitaron un sector de la carretera que une Oruro y Cochabamba para evitar el paso de las movilidades, incluso de las ambulancias o de traslado de insumos médicos entre estas dos ciudades, pese al aviso desde la Central Obrera Boliviana que garantizaba el paso de movilidades que ayuden en la salud. Un grupo de personas que realiza estos bloqueos a la altura de Sayari entre as ciudades de Oruro y Cochabamba dinamitaron un cerro aledaño a la carretera para impedir el paso de los vehículos, se conoció que hay varados camiones que abastecen oxígeno. Esto pese a que en la mañana el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi pidió a los bloqueadores que permitan el paso de ambulancias y otras movilidades que ayudan en la emergencia sanitaria y aseguro que su lucha también es por la salud. El dirigente cocalero del trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, serán denunciados por la comisión de cuatro delitos, debido a que promovieron bloqueos en plena pandemia, informó este martes, el director de Coordinación con los Movimientos Sociales, Rafael Quispe. "El Ministerio de la Presidencia, a la cabeza del ministro Yerko Núñez, y mi persona vamos a presentar una denuncia penal en contra de Leonardo Loza y el señor Juan Carlos Huarachi por los delitos de instigación pública delinquir, apología pública del delito, asociación delictuosa y delitos contra la salud pública", detalló. El Gobierno responsabilizó al Movimiento Al Socialismo (MAS) por las muertes que se registraron, este martes, a causa de la falta de oxígeno en los hospitales, puesto que los bloqueos protagonizados por seguidores de ese partido imposibilitó el abastecimiento de ese insumo. "Denunciamos que grupos politizados afines al Movimiento Al Socialismo, pagados (...), siguen causando daño irreparable a la salud y a la economía del país", denunció en rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez.