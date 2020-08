Balanza comercial de Brasil arroja superávit récord en julio





04/08/2020 - 21:15:56

Agencia Brasil.- La balanza comercial brasileña registró un superávit récord por el segundo mes consecutivo. En julio, el país exportó US$ 8.060 millones más que lo que importó, según datos divulgados el lunes (3) por el Ministerio de Economía. Este es el mayor superávit para el mes desde el inicio de la serie histórica en 1989. En total, se exportaron US$ 19.560 millones en julio, mientras que el total de productos y servicios importados sumó US$ 11.500 millones. Contribuyeron al resultado el buen desempeño de los productos agrícolas -impulsados por la mayor demanda de los países asiáticos y la devaluación del real- y la caída general de las importaciones como resultado de la crisis económica por la COVID-19. En el período enero-julio de este año, las exportaciones brasileñas disminuyeron el 6,4% ante el mismo período de 2019. La disminución de las importaciones en los primeros siete meses fue aún mayor: 10,5%. El gobierno federal tiene previsto que las exportaciones bajen más del 10% en 2020 y las importaciones se reduzcan en un 17%. "Hay que tener en cuenta que estamos atravesando una crisis. En tiempos así, es normal que bajen las importaciones, que haya excedentes exportables y que la balanza comercial alcance saldos interesantes", declaró Lucas Ferraz, secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Economía. El objetivo del gobierno, apuntó Ferraz, no es lograr un superávit en la balanza comercial, sino aumentar de manera equilibrada tanto las importaciones como las exportaciones. "Lo más importante para el país es una balanza comercial en la que las exportaciones e importaciones crezcan de forma equilibrada. A largo plazo, nuestro objetivo sigue siendo, a través de una mayor inserción internacional de la economía brasileña, el de aumentar el flujo comercial. No hay ningún gran exportador que no sea un gran importador", agregó.

Exportaciones Pese a la caída de las exportaciones debido a la devaluación del real frente al dólar, el volumen de productos vendidos por el país en julio de este año creció en comparación con el mismo período del año anterior, especialmente en el sector agrícola, cuyo aumento fue del 21,1%. Lo que impulsó ese desempeño, según los datos del ministerio, fue la venta de soja, cuyo valor aumentó 35,2% en los primeros siete meses de este año ante el mismo período del año anterior. El volumen exportado fue aún mayor: 38,2%, impulsado principalmente por la demanda creciente de países asiáticos como China, que registró un aumento del 15,4% en la compra de productos brasileños en los siete primeros meses de este año ante el mismo período de 2019.

Importaciones Entre los productos importados, la principal reducción se observó en los combustibles y lubricantes. La caída fue del 32,9% debido a la demanda interna reducida en medio de la crisis económica causada por la pandemia.