Policía anticipa que no responderá a provocaciones y pide deponer actitudes que atentan contra la salud





04/08/2020 - 21:08:09

La Paz, (ABI).- Las fuerzas del orden no responderán a las provocaciones de los bloqueadores y pide a deponer esas actitudes, que atentan contra la salud, pues en distintas regiones del país evitaron el traslado de medicamentos y oxígeno para enfermos con COVID-19, dijo este martes, el comandante departamental, Wilson Ortíz. "Ellos quieren hechos de violencia para victimizarse, quieren provocar a los policías, pero emplearemos la persuasión y evitar todo contacto con las personas, no queremos contagiarnos con el enemigo del COVID-19", dijo en conferencia de prensa. Dejó establecido que las personas que están bloqueando se están contagiando del virus y lo llevan a sus casas, donde están sus familiares, sobre todo, sus hijos. "Tengan la plena seguridad que pasando cinco días, estas personas o sus seres queridos, sentirán los síntomas y luego irónicamente pedirán médicos y policías para que les ayuden", enfatizó. Exhortó a los vecinos y dirigentes a identificar y de denunciar a los bloqueadores para que sean procesados, porque están atentando contra la salud y la vida de los pobladores de La Paz y El Alto. "Lamentablemente, tenemos personas inescrupulosas que están bloqueando impidiendo la distribución de alimentos, tanques de oxígeno, medicamentos e insumos de bioseguridad", enfatizó la autoridad policial. Reflexionó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y a los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), a deponer actitudes beligerantes y sumarse a la lucha contra la pandemia.