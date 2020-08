105.339 personas de la tercera edad cobraron el lunes el aguinaldo adelantado de la Renta Dignidad





04/08/2020 - 14:38:27

La Paz, (ABI).- Un total de 105.339 personas de la tercera edad cobraron el lunes el aguinaldo adelantado de la Renta Dignidad. El Ministerio de Economía informó, mediante un comunicado, que del total de los pagos 80.386 se efectuaron en el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), Cossmil y otras aseguradoras. En tanto, 22.157 personas de los que cobraron el beneficio en las entidades financieras son no rentistas, 1.386 son rentistas de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro y 750 son rentistas de la AFP Previsión, mientras que a 660 rentistas se les depositó los recursos a sus cuentas. La cartera de Estado señaló que el pago adelantado del aguinaldo permitirá aminorar los efectos de la emergencia sanitaria por el coronavirus en la población adulta mayor. En esa línea, el Ministerio recomendó evitar aglomeraciones en las entidades bancarias. Asimismo, la cartera recordó que el cobro de la Renta Dignidad, el aguinaldo y las rentas del Sistema de Reparto y las pensiones del SIS-AFP pueden ser efectuados por un familiar de primer grado de los adultos mayores con una "carta de autorización", firmada por el titular y la cédula de identidad del portador. Dicho familiar podrá efectuar el cobro del beneficio en las entidades bancarias, de acuerdo a la terminación de su carnet. La validez de dicha misiva se extendió hasta el 30 de septiembre, según lo establece el Decreto 4278, emitido el 30 de junio. El 28 de julio, la presidenta Jeanine Áñez anunció que se adelantará el pago del aguinaldo de la Renta Dignidad para que los adultos mayores puedan acceder a recursos, a fin de paliar los efectos económicos de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La Jefa de Estado explicó que la medida fue asumida debido a que el 19 de julio se anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 y hasta ahora el Legislativo, controlado por el MAS, no aprobó los créditos internacionales para consolidar el pago de ese beneficio. Para este pago adelantado, el Gobierno anunció que se destinarán Bs 300 millones. La mandataria señaló que más de 870.000 personas de la tercera edad en el país recibirán los recursos y lo cobrarán en las entidades financieras. La Renta Dignidad asciende a Bs 300 mensuales para las personas que cuentan con una jubilación y a Bs 350 para los adultos mayores que no pertenecen a ningún sistema de pensiones.