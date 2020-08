Gobierno reporta tres detenidos por financiar marchas de los grupos afines al MAS







04/08/2020 - 13:46:25



La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció este martes que grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) financian a marchas y bloqueos en distintas regiones del país; reportó la detención de al menos tres personas en Oruro.



"Porque no les funcionó con el pago de 200 ahora están ofreciendo 300 bolivianos por ir a marchas y bloquear (...) Esta es la persona que ha sido encontrada (muestra en fotos) con recursos económicos, y si no me equivoco son tres personas las que van a ser procesadas", informó la autoridad en conferencia de prensa.



Murillo explicó que esas personas fueron detenidas en Oruro, y consideró que por ningún monto de dinero vale la pena "perder la vida", pues las aglomeraciones y movilizaciones solo propagan más el coronavirus COVID-19 en todo el país.



Afirmó que al Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez le interesa la vida de los bolivianos y no quiere más muertos en el país por culpa de esa enfermedad, por lo que los exhortó a los manifestantes a deponer actitudes y poner una pausa en las movilizaciones.



Por otro lado, cuestionó el silencio de la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante el perjuicio que ocasionan esos bloqueos en el traslado de oxígeno para abastecer a la población afectada por el coronavirus



"¿Bloquear oxígeno para que viva la gente es de gente normal? ¿Es de gente que quiere a su pueblo? ¿Por qué no se pronuncian ahora?", fustigó la autoridad.