Transparencia denuncia al exgobernador Álex Ferrier por malversar Bs 85 millones





04/08/2020 - 13:15:29

La Paz, (ABI).- El exgobernador del Beni, Álex Ferrier, fue denunciado ante el Ministerio Público por la malversación de Bs 85 millones en dos "proyectos fantasma", informó este martes el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar. "El señor Álex Ferrier ha sido denunciado por los delitos de uso indebido de influencias, malversación de fondos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Hasta este momento, que solo hemos revisado dos casos de la gestión Álex Ferrier, el Beni tiene una pérdida de 85 millones de bolivianos", precisó la autoridad. Melgar lamentó que Ferrier presuntamente destinó recursos a dos proyectos que no se concluyeron. El primero está referido a la construcción de calles en Trinidad, para la urbanización "Provincias Unidas", en la cual se destinó más de Bs 5 millones. El terreno es de un privado y cuenta con sentencia constitucional de orden de desalojo. "El señor Álex Ferrier invierte recursos públicos en un terreno privado, convirtiéndose en cómplice del delito de avasallamiento", detalló la autoridad del Ejecutivo. El segundo hecho hace referencia a un proyecto de asfaltado del tramo Trinidad-Loreto, el cual tuvo un desembolso de Bs 80 millones. Esta vía, a la fecha, aún es intransitable. El exgobernador fue postulado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y ejerció el cargo desde mayo de 2015 hasta noviembre de 2019, cuando renunció durante los conflictos postelectorales, provocados por el supuesto fraude propiciado por el expresidente Evo Morales, en los comicios del 20 de octubre. "Álex Ferrier asume el primero de junio del 2015, el 27 de junio lo lleva al expresidente Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera a inaugurar la construcción de dicho tramo. (...) Siguiendo las investigaciones de julio a diciembre, se removió tierra en esa carretera, pero lo curiosos es que recién el 29 de diciembre, la empresa Urizar firma contrato con la Gobernación del Beni", especificó Melgar. Otra acción sospechosa de este proyecto es que no se conoce quién se hizo cargo de los trabajos desde julio hasta diciembre. A ello se suma que Urizar cobró, en enero del 2016, el 20% del contrato, monto que fue desembolsado, pese a que la empresa constructora no hizo el trabajo anterior de seis meses.