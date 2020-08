Comunicado conjunto de la oposición en rechazo a las elecciones marca una nueva fase en la política en Venezuela





04/08/2020 - 11:45:34

VOA.- La negativa de los partidos de la oposición venezolana a participar en las elecciones del Parlamento venezolano, en diciembre, marca formalmente el inicio de una nueva etapa en la lucha política contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, concluyen analistas. En esa fase, advierten, el madurismo probablemente asumirá el control de la Asamblea Nacional, bajo la condena de la comunidad internacional, mientras la oposición deberá modificar su estrategia para intentar derrocarle, ya sin asidero en institución alguna. Un total de 27 agrupaciones políticas emitieron un comunicado conjunto el fin de semana en el cual previeron que las votaciones del 6 de diciembre serán manipuladas por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza, y advirtieron que participar en estos comicios sería “colaborar con la estrategia de la dictadura”. “De manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el "régimen' de Maduro", precisa el texto conjunto. El documento lo firmaron, entre otros, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, considerados los partidos más influyentes de la oposición venezolana y apodados como el 'G4' por su trascendencia. Sin aportar detalles, llamaron a las fuerzas sociales y políticas de Venezuela a construir “un nuevo pacto unitario y una nueva ofensiva democrática”. El presidente interino y del Parlamento opositor, Juan Guaidó, respaldó el comunicado. El texto se divulga una semana luego de que una delegación de Noruega visitara Venezuela para sopesar la posibilidad de retomar formalmente un diálogo político entre gobierno y oposición, según confirmaron el despacho de Guaidó y el mismo presidente en disputa, Nicolás Maduro.



Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas y docente de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, concluye que la oposición ha optado por definir pragmática y éticamente su postura ante una votación de resultado amañado. “Produce más rédito político, de cara al futuro, el no participar de una situación amañada que participar. Lo que hace es apostar al futuro. Desde la ética, dar legitimidad al sistema en el cual estamos y a unas instituciones que no son independientes no es acercarse hacia lo bueno”, declara a la Voz de América. El comunicado, entiende, envía un mensaje a la ciudadanía y al mundo de que no se convalidará un sistema políticamente corrompido. Varnagy observa que el hecho político en Venezuela ha pasado a un segundo o tercer plano de interés para la ciudadanía, agobiada por la crisis y la pandemia. “Esta declamación no reconquista la confianza que se perdió hacia sus partidos políticos, pero es un paso en dirección a ello. Es una luz, pero no logro ver si es un fósforo que se va a apagar o si es un foco que se enciende”, sentencia.



"Oposición fraccionada" José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en las universidades Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, interpreta el acuerdo partidista como “el comienzo de una ruta de rechazo” al proceso electoral de diciembre. “Marca lo que es la ruta de acción de las principales fuerzas políticas del país. Hay que valorarlo como un esfuerzo importante de comenzar a armar una estrategia frente a la intención del gobierno de mantenerse en el poder a cualquier costo”, expresa a la VOA. Considera que el llamado a un nuevo pacto es insuficiente, sin embargo. Opina que urge un acuerdo único y juzga que la firma de 27 partidos proyecta a una oposición fraccionada ante los ojos del mundo. “Genera hacia el exterior una idea de una oposición pulverizada, solo el hecho de que aparezcan 27 agrupaciones. Te da la idea de una fuerza democrática opositora totalmente desperdigada, fraccionada, lo cual debilita los esfuerzos que se puedan hacer por presentar oposición al régimen de Maduro”, afirma. Víctor Maldonado, politólogo venezolano y docente de la universidad Monteávila, analiza el documento como fruto de los intentos fallidos de negociación de los partidos opositores con el madurismo. “Esa lista está también integrada por partidos de papel, y en su conjunto, unos y otros no representan a un país que hace rato sufre su abandono”, dice, crítico, en entrevista con la VOA. Maldonado estima que el 'G4' se encuentra estancado políticamente y pretende extender su mandato con la postura asumida en ese comunicado. A su juicio, la declaración de esos 27 partidos no incluye un reconocimiento de los costos del “desacato” al estatuto que rige la transición, propuesto por Guaidó y aprobado por el Parlamento venezolano. “La política está vaciada de contenido, la gente no los está respaldando. Peor aún, no ven en la política ni en los políticos ninguna alternativa de salvación. Se han convertido en anomalías circenses, nada más", opina.



“En debate" Un grupo de dirigentes de los partidos políticos que firmaron el acuerdo del fin de semana precisó este lunes que la agenda siguiente a su anuncio de no participar en las votaciones se definirá y conocerá “en los próximos días”. Delsa Solórzano, diputada y líder de Encuentro Ciudadano, informó que las agrupaciones opositoras debaten actualmente la nueva estrategia a seguir para conseguir el principal objetivo: “el cambio de gobierno en Venezuela”. “¿Cómo lo vamos a alcanzar? Es un tema que está en debate. Hay varias propuestas de los partidos políticos sobre la mesa. Hoy estamos debatiendo unitariamente cuál es la respuesta que tenemos que dar a Venezuela”, dijo en una conferencia de prensa virtual junto a diputados y dirigentes políticos. Solórzano no escondió que se viven “momentos de angustia” en plena definición de los siguientes pasos. Emilio Graterón, coordinador de Voluntad Popular, aseguró que la agenda futura nacerá de un debate que examina elementos “políticos, técnicos y sociales” del país e incluye opiniones internacionales. “No quiere decir que el comunicado agota las decisiones que se están construyendo. Estamos debatiendo con profundidad para plantearle al país, una vez que se construya ese consenso, los siguientes pasos”, expresó. Graterón adelantó que esa estrategia futura será “democrática, movilizadora y real, que va a tener consecuencias reales y no simbólicas”. Negó que la oposición venezolana vaya a dar “saltos al vacío” y prometió que darán “pasos firmes”. “El país está cansado del debate vacío y quiere soluciones concretas”, agregó.