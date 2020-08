La temida segunda ola de coronavirus ya está en Alemania





04/08/2020 - 11:39:00

Berlín, (DPA) - La segunda ola de infecciones de coronavirus, temida por muchos, ya ha llegado a Alemania, anunció la asociación alemana de médicos "Marburger Bund" en declaraciones publicadas hoy por el diario Augsburger Allgemeinen. "Ya estamos en una segunda ola ascendente plana", dijo Susanne Johna, presidenta de la asociación, al diario germano. Johna señaló que aunque las cifras no son comparables a las de marzo y abril, no obstante, el número de nuevas infecciones va en aumento. "Esto significa que se corre el riesgo de echar a perder los éxitos que hemos logrado hasta ahora en Alemania", explicó. La presidenta de la asociación de facultativos alemanes declaró que los hospitales están preparados para una segunda ola y, a diferencia de la primera, esta vez las camas de los hospitales no se reservarán, sino que se ocuparán según la demanda. "Tenemos que poner a disposición de los pacientes de covid-19 opciones de tratamiento en etapas, es decir, introducir una disposición escalonada en el tiempo", declaró Johna al alegar que la evolución de la pandemia en Alemania ha sido lenta. En la práctica, según la asociación de médicos, en la primera etapa se dispondrá de un número menor de camas de cuidados intensivos. Si las camas están ocupadas, la segunda etapa entrará en vigor 24 horas después y se ampliará la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. "Esto continuará paso a paso hasta que, en la etapa de máxima alarma y expansión, se agoten todas las capacidades de cuidados intensivos disponibles para los pacientes de Covid-19", argumentó Johna. La presidenta de la asociación de médicos instó a cumplir con las normas de higiene y a usar máscaras. Y comparó la máscara con la introducción del cinturón de seguridad en los coches, que también se encontró con una feroz resistencia al principio. Según Johna, hoy en día, mucha gente se siente incómoda por la obligación de llevar una máscara, pero es por su bien y, así como el cinturón de seguridad salva vidas, "la máscara de protección respiratoria también salva vidas".