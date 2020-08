El Gobierno crea confusión; La ONU pide revisar clausura del año escolar en Bolivia





04/08/2020 - 09:46:33

Página Siete.- El domingo, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez dijo que se determinó la clausura del año escolar de la gestión 2020 por falta de internet en el área rural. Ayer, su par de Educación Víctor Hugo Cárdenas anunció que las clases virtuales continuarán “a distancia con el apoyo de la televisión y radio”. Las contradicciones causaron confusión en la población y críticas por parte del magisterio. Las Naciones Unidas (NNUU) pidieron al Gobierno que reconsidere el tema. “Quienes piensan que con el cierre del año escolar se interrumpirá la educación virtual, las plataformas virtuales, la educación a distancia, están completamente equivocados. El cierre del año escolar no quiere decir cierre de la actividad educativa (porque) la educación no para. Si bien académicamente y administrativamente hacemos un alto en julio, pero las nuevas condiciones del segundo semestre son para proseguir el trabajo vía virtual, vía distancia, tanto en el sector privado como el sector fiscal”, dijo ayer Cárdenas. Núñez indicó que todos los estudiantes serían promovidos al curso superior y no habrá reprobados. “No hay clases virtuales, no es una obligación; se clausura el año escolar precisamente porque la gran mayoría en el área rural no cuenta con internet. Los niños no tienen internet y el sistema de fibra óptica lamentablemente sólo llega a las ciudades”, declaró. Núñez dijo que la medida fue asumida porque hay organizaciones políticas que exigen las clases presenciales. “Eso implica poner en serio riesgo la salud y la vida de los bolivianos y niños. Por tanto, no habrá clases presenciales ni virtuales. No hay otra salida que clausurar el año escolar”, sostuvo. Cárdenas destacó varias iniciativas de los maestros e indicó que muchos superaban los problemas tecnológicos para continuar con la enseñanza. “Hay docentes de educación fiscal que incluso repartían fotocopias a sus estudiantes (para que no se perjudiquen) y así hay otras experiencias interesantes que pueden continuar. La educación no parará; por el contrario, daremos más impulso a las formas de educación virtual, educación a distancia y otros aspectos”, explicó. El viceministro de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca sugirió que los padres que no estén de acuerdo con la clausura del año escolar y la aprobación inmediata a un curso superior de los estudiantes, inscriban a sus hijos en el mismo grado en 2021. Las contradicciones del Gobierno causaron confusión de los ciudadanos, quienes a través de redes sociales expresaron su preocupación. Los sectores criticaron la falta de coordinación. José Luis Álvarez, dirigente del magisterio urbano de La Paz, dijo que la clausura dejó a los estudiantes sin la posibilidad de tener los “elementos básicos” y criticó las contradicciones del Gobierno. “Si vamos a dejar que cada colegio, cada maestro y cada padre vea qué avanzará su hijo, ya no es sistema educativo, sino educación espontánea”, explicó. El dirigente del magisterio rural Andrés Huayta lamentó las contradicciones del Ejecutivo. “No entendemos al Gobierno. Núñez clausura la gestión (el domingo), la Presidenta hace lo mismo; y esta mañana (ayer) el ministro Cárdenas dice que las clases van a continuar. No entendemos absolutamente nada”, precisó. La ONU en Bolivia exhortó al Estado boliviano a revisar la decisión de la clausura del año escolar y extremar los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación en condiciones de igualdad. “La interrupción representa un retroceso para el desarrollo humano y una pérdida de oportunidades para tres millones de niños, niñas y adolescentes en Bolivia”, detalla una nota de la entidad. El organismo internacional recordó al Gobierno que en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación es un derecho fundamental. “Pese a las condiciones excepcionales por la presencia de la Covid-19, es necesario actuar con urgencia para asegurar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación y continúen aprendiendo de manera inclusiva y sin ninguna forma de discriminación”, añade el comunicado. La entidad indicó que países como México, Perú, Chile, Colombia y Ecuador -golpeados por la pandemia- hacen esfuerzos para que la educación continúe mediante métodos alternativos a los presenciales. “La interrupción prolongada del proceso educativo tendría serias consecuencias. Las y los estudiantes corren el riesgo de retrasar su aprendizaje y quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad tal vez ya no puedan volver a clases”.