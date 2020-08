Empresarios de Cochabamba cuestionan atención de la CNS y advierten con desafiliarse







Cochabamba, (ABI).- Los presidentes de las cámaras de Industria y Comercio, Ramón Daza y Juan Carlos Vizcarra, respectivamente, cuestionaron la atención que la Caja Nacional de Salud (CNS) brinda a sus trabajadores en el periodo de pandemia y advirtieron con desafiliarse si no hay una mejoría en la prestación de servicios de esa entidad.



"Como industriales, desde el inicio de la cuarentena en Bolivia, no le hemos fallado al país, hemos trabajado 24 horas, los 7 días de la semana, para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y todos los productos esenciales en las familias bolivianas. Por lo tanto, pedimos a la CNS que trabaje al mismo ritmo, sino veremos otras opciones legales, como la desafiliación", advirtió Daza.



Ambos directivos empresariales expresaron el malestar que existe en las empresas afiliadas a sus respectivas cámaras por la atención de salud y administrativa de la CNS que califican de ineficiente, por no tener los procedimientos oportunos con los trabajadores, lo que afecta la productividad de las empresas.



Explicó que uno de los mayores problemas que empleados y gerentes de empresas de industria y comercio de Cochabamba confrontan está vinculado a la gestión de bajas laborales por enfermedad y la atención de salud, en medio de la pandemia.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Carlos Vizcarra, dijo que quieren "ser parte de la solución" e invitó a los administrativos de la CNS a coordinar acciones, para brindar una atención oportuna y de calidad a sus afiliados.



"Evitar aglomeraciones y agilizar la respuesta de bajas médicas, atención e internación oportuna de nuestros trabajadores", pidió.



De acuerdo a los reclamos de los empleados, la CNS ofrece un servicio que en lugar de contribuir a la gestión empresarial, defendiendo el patrimonio humano, retrasa los plazos y perjudica la eficiencia laboral.



La CNS no está dando bajas médicas, los empleados deben hacer largas filas -en las que no se respeta el distanciamiento social y el uso del barbijo-, para ser atendidos, y luego las pruebas de laboratorio son programadas entre 10 y 15 días, perjudicando la eficiencia empresarial, fueron algunos de los reclamos de los dirigentes empresariales.