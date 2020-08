La Conmebol reconoce a Marcos Rodríguez como presidente de la FBF





04/08/2020 - 09:22:28

El Diario.- La Conmebol, mediante un circular interno, confirmó al Presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Rodriguez, en el cargo que ostenta tras la muerte de César Salinas Sinka. Y, una de las primeras tareas de Rodríguez es de participar este jueves por la mañana, de la reunión de Consejo de la Conmebol donde se adoptará resoluciones en torno a la actual coyuntura continental, con la presencia del Covid 19. Algunos medios extraoficiales habían mencionado que en la reunión del jueves no participaría Rodríguez, por lo que se planteaba un vació de poder. Sin embargo la confirmación del dirigente pandino al programa El Deportivo, permitió asegurar la presencia en la cita que se realizará vía Zoom. “Ya nos llegó una invitación para el día jueves. Es la reunión del Consejo de Conmebol, el jueves por la mañana, el Consejo por tradición, seguro nos dará la bienvenida y todo lo que acostumbra”, dijo el pandino esta noche. Rodríguez se recupera tras dar positivo de Covid 19, y el sábado tuvo una actitud valiente, al intentar sofocar las llamas de un incendio que amenazaba los predios del Centro Técnico de la FBF en la ciudad de Cobija. El actual titular federativo, con lo que encontró a mano, intentó aplacar la acción del fuego, lo que al final se logró con el apoyo de vecinos y dirigentes del fútbol, tal el caso del Presidente de la Asociación de Fútbol de Pando, Yovani Monje. Después de la acción, Rodríguez tuvo que ir a hacerse un chequeo en un recinto hospitalario. “Sí, por precaución, el médico me hizo ir a la clínica, gracias a Dios allá me pusieron inyecciones, al otro día me desperté bien, antes tenía una picazón y tosía, hoy estoy bien”, enmarcó el pandino.