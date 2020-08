Empresarios piden a políticos cesar enfrentamientos electorales y apostar por un diálogo nacional





03/08/2020 - 21:18:30

La Paz, (ABI).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) pidió el lunes a los actores políticos cesar sus enfrentamientos electoralistas y aportar por un diálogo nacional con el Gobierno, y demostrar la honestidad de su compromiso con el país, para enfrentar de manera conjunta la crisis por la pandemia por el coronavirus. "Cesen en sus enfrentamientos electoralistas mezquinos y que demuestren la honestidad de su compromiso con Bolivia (...) que requiere de grandeza, responsabilidad y unidad, en lugar de tensiones por cálculos electorales", señala en un pronunciamiento. La entidad que aglutina al empresariado privado nacional, justifica su pedido señalando que vivimos una crisis que afecta la salud, educación, economía, trabajo e institucionalidad, y que no se puede seguir en la lógica irracional del enfrentamiento, que solo genera incertidumbre. Asimismo, considera que el esfuerzo y sacrificio realizados por una gran mayoría de los bolivianos durante la cuarentena no está siendo acompañado de igual manera por los sectores políticos, quienes parecen no tener voluntad de anteponer los intereses nacionales y el bienestar de los ciudadanos, por encima de los suyos. Además, consideran que en medio de la calamidad que vive el país, el Ejecutivo y el Legislativo rompieron toda comunicación y se hallan atrincherados en posiciones dogmáticas bloqueando las soluciones, descalificando las iniciativas mutuas y poniendo en riesgo las pocas posibilidades que tenemos para enfrentar esta situación. También la CEPB demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobar los contratos de préstamos gestionados por el Gobierno para enfrentar los efectos de la pandemia.