Gobierno reporta detención de cinco personas por financiar bloqueos en Oruro





03/08/2020 - 21:12:48

La Paz, (ABI).- Efectivos del orden detuvieron este lunes a cinco personas en poder de más de Bs 10.000 para financiar el bloqueo en Oruro, pagando a Bs.300 para que se sumen al asedio contra la población, informó este lunes el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa. "Hemos descubierto en la ciudad de Oruro y han sido detenidas cinco personas en posesión de más de Bs 10.000, convocando para que bloqueen y estaban ofreciendo pagar Bs 300 al día para que bloqueen en Oruro", afirmó la autoridad de Gobierno, en entrevista con el canal estatal. La autoridad de Régimen Interior anunció que no se dialogará con los bloqueadores ni su dirigencia, mientras no cambien de actitud, cuya intransigencia pone en riesgo vidas humanas. "Como Gobierno no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos analizar qué acciones tomar y estos señores se atendrán a las consecuencias porque este es un delito de lesa humanidad", remarcó. Issa cuestionó la "ambición política" de los líderes del MAS, que están poniendo en riesgo la vida de cientos de personas al privarles del consumo de oxígeno hospitalario, actitud de suma gravedad frente al estado crítico que enfrentan varios pacientes infectados con COVID-19. "Vamos a tener miles de muertos por no contar con oxígeno el momento que lo necesitamos", alertó el Viceministro. Las movilizaciones, promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), exigen la realización de las elecciones nacionales el próximo 6 de septiembre, en contrasentido a lo que definió el Órgano Electoral, que las aplazó hasta el 18 de octubre, ante la crecida de contagios con COVID-19 en el país. El Órgano Electoral se reunió la semana pasada con dirigentes de las organizaciones sociales, con el objetivo de explicarles las razones epidemiológicas y técnicas de bioseguridad que obligaron postergar la fecha del sufragio nacional. "El Tribunal Electoral es un Poder totalmente independiente del Ejecutivo y ha determinado el cambio de fecha; nosotros Gobierno como nada tenemos que ver con el cambio de fechas y tratar de hacer entender los motivos de ese cambio", remarcó Issa.