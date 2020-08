La FELCC investiga a clínicas que piden garantía de Bs 80.000 y 100.000 para recibir pacientes con COVID-19





03/08/2020 - 18:12:09

La Paz, (ABI).- El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Juan Luis Cuevas, informó el lunes que se investigan a las clínicas particulares que piden garantías de 80.000 y 100.000 bolivianos para recibir a los pacientes con coronavirus. "Hemos recibido denuncias de familiares de estos pacientes que, por no contar con estas altas sumas, perdieron la vida. Nos parece una exageración lucrar y, por eso, hemos iniciado con la investigación", dijo en conferencia de prensa. De acuerdo a las denuncias, estas clínicas se negaron atender a los pacientes sino desembolsaban, por concepto de garantías, la importante suma de 80.000 y 100.000 bolivianos. Cuevas cuestionó la inconducta inhumana de los propietarios de esas clínicas, porque se aprovechan de la desesperación y la urgencia para salvar vidas y condicionan su atención. Para la autoridad, familias de muchas víctimas del COVID-19 no pueden acceder a un centro médico privado, porque no cuentan con ese monto exorbitante. "En su momento vamos a actuar como corresponde y como la ley nos ampara. No es posible que con esto más, la persona directamente no pueda ser atendida. Dónde está la humanidad, el deseo de ayudar y tratar que esa persona no fallezca", apuntó.