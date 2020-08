Gobierno acusa al MAS de asesinar a pacientes con COVID-19 por bloquear traslado de oxigeno





03/08/2020 - 17:57:01

Cochabamba, (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, responsabilizó este lunes a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), de asesinar a pacientes con COVID-19, porque los bloqueos que promueven, evitan el traslado de oxígeno a los enfermos. "El oxígeno y los medicamentos necesarios no están pudiendo llegar a los centros de asistencia médica y a la población, lo que significa que los malos dirigentes del Movimiento Al Socialismo, que están organizando estos bloqueos e instruyendo, desde la Argentina o desde el país, están asesinando a nuestra gente", sostuvo Issa. En ese sentido, no descartó la posibilidad de intervenir los bloqueos, porque está en riesgo la vida de muchas personas. El oxígeno que llega a los hospitales y centros de salud, que viene en garrafas, es suministrado como alternativa a los pacientes con COVID-19 que no pueden acceder a terapia intensiva, explicó la autoridad. Según el Ministerio de Salud, miles de tubos de oxígeno no pueden ingresar a centros asistenciales de Cochabamba y La Paz, principalmente, debido a los bloqueos. El viceministro Issa volvió a exhortar a la dirigencia del MAS a deponer su postura electoral y preservar la vida de los bolivianos. "Una vez más, insinuamos a los malos dirigentes del MAS, que depongan estas actitudes, porque no solo están causando muerte y enfermedad a sus militantes, sino que están matando gente en los hospitales", advirtió.