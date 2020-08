Cárdenas asegura que continuará la educación virtual y a distancia tras clausura del año escolarpor radio y televisión





03/08/2020 - 17:45:05

La Paz, (ABI). - El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró este lunes que continuará la educación virtual y a distancia, después de que se decidió clausurar el año escolar 2020 en los niveles inicial, primario y secundario. "Si bien hay el cierre del año escolar en términos académicos y administrativos, eso no quiere decir que la educación se suspende, una cosa es el cierre académico y administrativo del año escolar y otra cosa es que continúa la educación ¿y cómo continúa? a nivel virtual y a distancia con el apoyo de la televisión y la radio", precisó la autoridad. En ese sentido, enfatizó que todas las actividades educativas, tanto del sector fiscal como de otros que ya tienen plataformas u otros medios de educación virtual, pueden continuar. Pues "hay docentes de educación fiscal que inclusive repartían fotocopias a sus estudiantes (para que no se perjudiquen) y así hay otras experiencias interesantes que pueden continuar, la educación no va a parar, por el contrario, vamos a darle más impulso a las formas de educación virtual, educación a distancia y otros aspectos", agregó. Subrayó que no se puede prohibir la educación con un cierre de año escolar, solo que ahora, a partir de este mes, existe un nuevo contexto académico con "mayor flexibilidad para los centros educativos". "El cierre del año escolar no quiere decir que se cierra todo tipo de educación, mienten aquellos que dicen que con el cierre del año escolar se está negando el derecho a la educación, (también es) mentira cuando dicen que ya no habrá clases, sólo no habrá clases presenciales por el coronavirus, pero sí virtuales y a distancia", insistió en entrevista con Bolivia TV. Ayer, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que el Gobierno decidió clausurar el año escolar, tanto del sector privado como público, lo que implica que no se reprobará a ningún estudiante, además que garantizó el sueldo de los maestros de las unidades educativas fiscales.