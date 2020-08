Educación lamenta que medio centenar de maestros se contagiaron de COVID-19 y murieron tras últimas marchas del sector





03/08/2020 - 17:43:14

La Paz, (ABI). - El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, informó este lunes que las últimas marchas convocadas por la dirigencia del magisterio, en rechazo a la educación virtual, fue un "caldo de cultivo" del coronavirus COVID-19 y lamentó que a consecuencia de ello, al menos, medio centenar de maestros contrajeron la enfermedad. "No puede ser que, por oponerse a la educación virtual, al Decreto Supremo 4260, los dirigentes del magisterio, sobre todo rural, hayan impulsado a sus afiliados a hacer marchas de protesta provocando que se contagien (porque) más o menos medio centenar de maestros se han contagiado y han perdido la vida", sostuvo la autoridad. Por tanto -agregó Cárdenas- fue una "actitud criminal e inaceptable" sacar a los afiliados del magisterio solo para oponerse a las medidas del gobierno para que los estudiantes no se perjudiquen con la suspensión de las clases presenciales, ante la propagación de COVID-19. Entonces "efectivamente las últimas marchas y movilizaciones (han traído consecuencias), aunque sé que sus dirigentes van a ocultar los datos, pero tenemos la comunicación de que hubo contagios en la marcha por la aglomeración de gente", insistió Cárdenas, en entrevista con Bolivia Tv. Según el Ministro, esta permanente oposición de la dirigencia de los maestros a la normativa de educación virtual se constituyó en uno de los factores que llevó a clausurar el año escolar, porque no se puede volver a la educación presencial, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes y de los educadores.