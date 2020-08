Denuncian a exautoridades del Sedes de Chuquisaca por adquirir una planta de oxígeno que no funciona desde el 2016





03/08/2020 - 17:34:32

Sucre, (ABI).- El gobernador de Chuquisaca, Efraín Balderas, presentó este lunes ante la Fiscalía Departamental, una denuncia en contra del exdirector departamental del Sedes, Martín Maturano, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, debido a que la planta de oxígeno del hospital Santa Bárbara no funciona desde que fue adquirida, en 2016. El dueño de la empresa unipersonal que se adjudicó el proyecto, Rodrigo Villafuerte Martínez, también fue denunciado por incumplimiento de contrato. El fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, solicitó de oficio que se haga un análisis previo de la documentación con las denuncias que circularon por redes y medios, antes de abrir una causa. "El Gobernador de manera taxativa ha instruido que se haga la denuncia ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por incumplimiento de contratos contra la persona que se ha adjudicado este equipo y su instalación, así como por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra ex funcionarios públicos", indicó el jefe de gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Aldo Calle. De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, la querella iniciada por la primera autoridad de ese departamento, es contra Martín Maturano, Romel Pope Corcuy, Wilfredo Campos Villegas, Waldemar Peralta Alcoba y Rodrigo Villafuerte Martínez. Calle informó que la Gobernación también se constituyó en parte civil "para recuperar los recursos que se ha dañado a la población chuquisaqueña". Igualmente dijo que, de acuerdo a los elementos que vaya arrojando la investigación que realice el Ministerio Público, ampliarán la denuncia, si corresponde.