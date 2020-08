Ministro Murillo afirma que bloqueos son reducidos porque la gente prefiere no exponerse al contagio de COVID-19





03/08/2020 - 17:28:46

Santa Cruz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró este lunes que los bloqueos de grupos afines al MAS son reducidos, debido a que la gente prefiere no exponerse al contagio con COVID-19. "Gracias a Dios los bloqueos y conflictos son pequeños, la gente está entendiendo que pueden exponerse (al COVID-19) y no quieren contagiarse (...), es una cobardía que, desde una mansión de tres millones de dólares en Buenos Aires, ordenes salir a tu gente a bloquear", dijo Murillo. Destacó que las demandas no son contra el Gobierno, "¿quieren hablar sobre el tema de las elecciones? ahí está el TSE, tienen que hablar y reunirse con ellos porque no es un problema del Gobierno", expresó la autoridad. Añadió que no se intervendrán los puntos de bloqueos para evitar la confrontación. "Quieren que metamos policías ¿para qué?, para que ellos mismos maten a compañeros y después digan: ahí está, el Gobierno ha matado", alertó. Destacó el comportamiento de la población de no sumarse a las movilizaciones y preservar el tema de su salud. En tanto, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomas Monasterio, dijo también que el masismo ha quedado solo en estas movilizaciones, "porque la población piensa en la salud y en la vida y no en exponerse ante un capricho político del MAS que ha llevado adelante irresponsablemente movilizaciones". A su vez, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, dijo que pidió a los pobladores de algunos municipios de la zona no confrontar a las personas que están bloqueando. "Si fuera por reivindicación de recursos o por alguna necesidad, se justifica un bloqueo porque tenemos el derecho democrático para hacerlo, pero en esta oportunidad es una movida política e impulsada por un partido político", dijo Salces. Pidió a las autoridades actuar con mano dura contra los bloqueadores, "porque sino la población va a reaccionar y se va a levantar contra estas personas que están perjudicando". Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Enrique Terán, pidió a los bloqueadores dejar de lado sus medidas "porque hoy estamos concentrados en el tema salud y luchar contra el COVID-19". Los puntos de bloqueo en el departamento cruceño son San Julián, Los Troncos, Yapacaní y Santa Rosa.