La OMS advierte: La pandemia será prolongada y creará fatiga de medidas de repuesta





03/08/2020 - 13:35:35

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia de coronavirus podría ser "prolongada", después de que su comité de emergencia evaluara la crisis actual. El panel se reunió el viernes en la sede del organismo en Ginebra por cuarta vez, seis meses después de su declaración del 30 de enero de una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), el nivel de alarma más alto de la OMS. El comité pretendía arrojar más luz sobre la dinámica del brote de SARS-CoV-2, así como sobre los "modos de transmisión, eliminación, mutaciones potenciales, inmunidad y protección" del coronavirus. "La OMS continúa evaluando que el nivel de riesgo global del covid-19 es muy alto", reza el comunicado del organismo. Como era de esperar, el panel, compuesto por 17 miembros y 12 asesores, acordó por unanimidad que la pandemia todavía constituía una ESPII.

Fatiga de crisis Tras la reunión de 6 horas, el comité de emergencia de la OMS destacó que "la prolongada duración prevista de esta pandemia de covid-19" requiere una estrategia sostenida por parte de todos los países. En ese sentido, el panel instó a la OMS a proporcionar orientación pragmática y matizada sobre la gestión del brote "para reducir el riesgo de fatiga de [medidas de] respuesta en el contexto de las presiones socioeconómicas" sobre los gobiernos. Varios países del mundo han impuesto bloqueos estrictos en un intento por controlar la propagación de la enfermedad, hundiendo a las economías en una fuerte recesión. Tras el levantamiento parcial o temporal de las medidas, algunas naciones volvieron a reimponerlas, pero se enfrentaron al descontento interno. En Alemania, al menos 45 policías resultaron heridos en Berlín durante las manifestaciones contra el distanciamiento social y otras restricciones. Asimismo, el comité instó a la OMS a apoyar a los países en la preparación para el despliegue de terapias y vacunas comprobadas, y acelerar la investigación de las "incógnitas críticas" restantes del virus, como la fuente animal de la enfermedad y los potenciales reservorios animales. Del mismo modo, pidió una mejor comprensión de la epidemiología y la gravedad del covid-19, incluidos sus efectos en la salud a largo plazo.



Los efectos que "se sentirán durante las próximas décadas" Al ingresar a la reunión, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que los efectos de la pandemia se prolongarán durante largo tiempo. "Es aleccionador pensar que hace seis meses, cuando me recomendaron que declarara un ESPII, había menos de 100 casos y ninguna muerte fuera de China", apuntó el alto funcionario. "La pandemia es una crisis sanitaria que ocurre una vez al siglo, y cuyos efectos se sentirán durante las próximas décadas", agregó. Previamente, el jefe de la OMS advirtió que "no habrá retorno a la vieja normalidad en el futuro previsible". Además, señaló que la pandemia "va a ir peor, peor y peor" si "no se siguen las normas básicas" para detener la propagación del covid-19.