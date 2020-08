Comienza año escolar en Alemania y las escuelas reabren sus puertas en medio de la pandemia





03/08/2020 - 13:21:26

Rostock, (DPA) - Decenas de miles de escolares regresaron hoy a la escuela en el norte de Alemania tras el fin de las vacaciones de verano boreal, hecho que representa una prueba importante en el manejo de la pandemia de coronavirus. El estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental es el primero de los 16 estados de Alemania que inició las clases tras el período vacacional. Los 152.700 alumnos de la región volvieron hoy todos a las aulas, por primera vez desde que las escuelas cerraran sus puertas en respuesta al brote de coronavirus a mediados de marzo. Si bien, y a fin de reducir al mínimo el riesgo de infección, los alumnos fueron dividido en grupos fijos que no deben mezclarse, en cada uno de esos grupos se suprimieron las normas de distanciamiento físico. Jan Bonin, director del instituto Reutershagen de la ciudad de Rostock, dijo que confiaba en llevar a cabo un buen reinicio de clases. "Las máscaras son obligatorias en los pasillos del edificio", indicó Bonin a DPA, añadiendo que los estudiantes que estaban nerviosos o inseguros por las nuevas normas fueron recibidos y apoyados por los profesores. Agregó que no habrá tolerancia para con los estudiantes que no usen una máscara protectora. Varias islas pertenecientes al estado federado de Schleswig-Holstein ubicadas más al norte también reanudarán las clases hoy, mientras que la ciudad portuaria de Hamburgo lo hará el jueves. Las escuelas de la capital germana, Berlín, y el estado federado circundante de Brandeburgo se unirán la próxima semana, así como el resto de Schleswig-Holstein y también el estado más poblado del país Renania del Norte-Westfaliaen, el oeste del país.