Rafael Quispe: El MAS se está suicidando, sus bloqueos son un fracaso





03/08/2020 - 12:29:32

La Paz.- Para el director de Coordinación con Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael Quispe, los bloqueos son un fracaso y el MAS “se está suicidando”, debido a que está generando repudio de la gente. Los bloqueos fueron convocados por la COB y organizaciones afines al MAS que exigen elecciones el 6 de septiembre. Quispe señaló que antes, cuando la COB llamaba a paro general era contundente, pero en la mañana de este lunes no hay “absolutamente nada”, más que “bloqueos aislados”, informa Erbol. “Esto no se puede decir que es un bloqueo contundente, hasta este momento, en síntesis, es un fracaso”, dijo Quispe Acusó al MAS, Evo Morales y Luis Arce de ser bloqueadores, no sólo en las carreteras, sino también en el Congreso con las trabas a los créditos internacionales. Señaló que “más bien” los bloqueos no son contundentes, porque de haberlos sido, generarían una situación catastrófica. Acotó que el MAS pretendía, con las manifestaciones, ganar políticamente, pero en realidad pasa lo contrario. “Se está suicidando el MAS, se están dando un tiro en el pie. Lo que ellos pretendían es convulsionar al país para tener un logo político, que no lo están haciendo, sino están logrando un repudio de la población”, sostuvo.