Juan Guaidó asegura que no aceptan imposición electoral de un régimen que agoniza





03/08/2020 - 12:07:01

TalCual.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 60 países, subrayó que no aceptan imposición electoral de un régimen que agoniza. El líder opositor rreiteró la decisión de 27 partidos de oposición de no concurrir a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. «Vamos a luchar unidos por elegir el destino de nuestro país. Nadie acepta imposiciones de un régimen en agonía. Desde la unidad rechazamos la farsa, ahora debemos movilizar esa mayoría que quiere vivir con dignidad. ¡Juntos vamos a vencer al régimen», aseveró Guaidó, a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, Guaidó señala que la «farsa electoral» que montó el régimen de Nicolás Maduro a través de un Consejo Nacional Electoral a su medida, fracasará como ocurrió con los comicios de 2017 y 2018. «Sabemos que no es suficiente rechazarla, es clave permanecer unidos ejerciendo la mayoría en medio de la emergencia y junto a la presión internacional poder acabar con la tragedia que generó la dictadura», subraya. Por su parte, el diputado Henry Ramos Allup, que dirige un sector de Acción Democrática tras la decisión del TSJ de designar una directiva ad hoc, afirma que suscribieron el comunicado opositor para decirle al país y a la comunidad internacional que no se plegarán a un fraude «convocado por el régimen a través de sus instrumentos ilegítimos». Tras oficializarse la decisión opositora, este domingo 2 de agosto, los adversarios de Maduro que no avalan las parlamentarias activaron en Twitter la etiqueta #UnidadContraElFraude. Por su parte, la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano) asevera que la oposición mayoritaria ha sido firme en la lucha democrática y en la decisión de no legitimar al régimen de Maduro. «Hoy más que nunca es necesario mantenernos en unidad contra el fraude».