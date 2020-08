México se acerca a los 48,000 decesos por coronavirus en medio de polémica estrategia del gobierno





03/08/2020 - 12:01:24

El Diario NY.– Mientras se incrementan las criticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus, lo casos de contagios han registrado cifras récords en los últimos días, y las muertes no han podido contenerse de manera significativa. Es así que México está cerca de los 440,000 casos positivos de COVID-19 y se acerca a las 48,000 muertes por coronavirus, de acuerdo al reporte más reciente de la Secretaría de Salud. José Luis Alomía, director general de Epidemiología destacó que en el reciente reporte, México registró 439,046 enfermos confirmados de COVID-19, lo que supone un aumento de 4,853 respecto al día anterior, y 47,746 decesos totales desde el inicio de la pandemia, con los 274 contabilizados en las últimas 24 horas. Indicó que desde la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 al país, el pasado 27 de febrero, se han hecho pruebas diagnósticas a un millón de personas, de las cuales 483,333 han resultado negativas y 83,119 están pendientes de resultados. Alomía precisó que la ocupación hospitalaria de camas de atención general es del 44% y los estados con más camas ocupadas son Nuevo León (74%), Nayarit (74%) y Coahuila (67%). En cuanto a la ocupación de camas con ventiladores de respiración asistida es del 39 % en todo el país y los estados que registran mayor ocupación son Nuevo León (65%), Tabasco (57%) y Veracruz (56%). El tercer lugar en muertes por coronavirus Según la Universidad Johns Hopkins estadounidense, México es el tercer país del mundo con mayor número de muertos por COVID-19, solo superado por Estados Unidos (154.834) y Brasil (93.563), y el sexto país en número de contagios. Sin embargo, México, con una población de 130 millones de personas, ocupa el puesto número 14 en la tasa de muertes por cada millón de habitantes, según el portal de estadísticas Worldometer. Los registros oficiales han sido cuestionados desde la detección del primer caso dado que las autoridades sanitarias rechazaron realizar pruebas masivas y México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos test aplica. Investigaciones periodísticas basadas en certificados de defunción calculan que en la capital mexicana el número de decesos es tres veces mayor al detectado. México cerró en abril y mayo la economía no esencial y en junio inició un plan de reapertura que no pudo evitar el golpe del coronavirus a la economía mexicana, que sufrió en el segundo trimestre una caída nunca vista del 18.9 %. Desde que fue detectado el primer caso de coronavirus, la estrategia de salud del gobierno del presidente López Obrador ha sido duramente criticado, a tal grado que se ha pedido la destitución del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell. Y es que a pesar de que una de las primera recomendaciones fue el confinamiento, nunca fue mandatorio, lo cual muchos mexicanos no han cumplido, incluso se realizó desde el principio la Jornada de Sana distancia, la cual tampoco fue mandatoria, por lo que los ciudadanos no han cumplido a cabalidad. Y a pesar de que las estimaciones de las autoridades sanitarias habían destacado que en abril sería el pico de contagio, el fin de semana se reportó el récord de contagios con más de 8,500 en un solo día.