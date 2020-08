Gobierno garantiza libre tránsito de mercaderías y defensa de la salud de los bolivianos





03/08/2020 - 10:50:09

Cochabamba, (ABI).- El ministro de Trabajo y delegado presidencial en Cochabamba, Óscar Mercado, advirtió el lunes que el Gobierno nacional actuará para garantizar la salud y el libre tránsito de mercaderías en el país y acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar la agudización de la crisis sanitaria con bloqueos. "La ciudadanía debe sentirse tranquila porque el Gobierno va a hacer lo que corresponde en el marco de la norma y la Constitución, agotando todas las instancias de diálogo, pero firmes en la defensa que como gobierno tenemos que hacer por la vida y por el libre tránsito de personas y mercaderías", manifestó. Acusó a la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB) de apoyar los intentos del MAS de agudizar la crisis sanitaria de forma artificial, con un fin político partidario. "Es una movilización política la que plantea el Comité Ejecutivo de la COB, porque hay que aclarar, muchos sectores afines a la COB no están asumiendo esta medida, caso fabriles y varias Centrales Obreras Departamentales", agregó. A su juicio, la población no respaldará esas movilizaciones por tener fines políticos, en rechazo la postergación de las elecciones nacionales hasta octubre. "Esto tiene que tener claro la ciudadanía, no se trata de una movilización reivindicatoria o ciudadana, sino es un movimiento político que pretende generar malestar", argumentó. Mercado pidió a la ciudadanía mantener la serenidad a fin de no incrementar el número de contagios en el departamento de Cochabamba donde se registran algunos puntos de bloqueo, como en el ingreso al botadero de K'ara K'ara.