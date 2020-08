Reiteran que el Crédito 1,2,3 es accesible para cualquier persona porque el objetivo es ayudar a las familias





03/08/2020 - 10:12:40

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez ratificó este domingo que el "Crédito 1,2,3", creado como una de las medidas de reactivación económica del país, es de fácil acceso porque el objetivo es ayudar a las familias bolivianas, que en este momento atraviesan una difícil situación debido a la pandemia. Este crédito tiene "el 3% de interés como nunca en la historia de Bolivia, es accesible para cualquier persona, sean particulares, sean empresas formales o informales, el tema aquí es ayudar a las familias", remarcó la Jefa de Estado, durante una entrevista con Bolivia TV. El pasado viernes, el Banco Unión entregó los primeros créditos en beneficio de dos microempresarios de Santa Cruz, que obtuvieron préstamos por Bs 68.600 y Bs 35.000, respectivamente. "Entonces, esa es una manera de obtener un crédito muy fácil, usted puede llegar al Banco Unión, le darán los requisitos que no son complicados para cumplir (y después le otorgarán el préstamo) porque de lo que se trata es de ayudar a todas las personas, a todas las empresas", insistió. Agregó que su gobierno siempre buscará ayudar a la economía de las familias y que seguirá cumpliendo las responsabilidades que asumió con el país, desde que asumió la presidencia en noviembre de 2019. "Me tocó una situación difícil, me tocó enfrentar una crisis política, una crisis sanitaria, pero yo no me escapo a las responsabilidades, yo tengo un compromiso muy grande con el país. Yo sé de las necesidades, como mujer y madre me pongo en la situación de cada familia, porque uno sabe lo que es decir 'qué hago' cuando no hay dinero, uno sabe cuando los hijos no tienen qué comer, por eso es que en este momento el objetivo nuestro es la salud y economía", puntualizó.