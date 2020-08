Advierten daño económico de $us 70 MM año por adenda con Brasil





03/08/2020 - 10:06:01

El País.- La octava adenda al contrato de compraventa de gas natural entre Bolivia y Brasil, que amplía por cinco años la relación comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Petróleos de Brasil (Petrobras), ocasionaría una pérdida de 70 millones de dólares al año para el país, según se advirtió desde el programa “Detrás de la Verdad”. El 6 de marzo con presencia de la presidenta, Jeanine Áñez, el ex presidente de YPFB, Herland Soliz y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, se firmó en Santa Cruz la adenda al Contrato de Gas entre YPFB y Petrobras, por cinco años. El nuevo acuerdo comercial entró en vigencia el miércoles 11 de marzo de 2020. Los volúmenes acordados, fija un máximo de entrega diaria de 20 millones de metros cúbicos de gas (MMm3d). “Hoy los ingresos por la exportación de gas, se han visto afectados por la firma de la Adenda con Brasil que constituye un daño económico para Bolivia, ya que se ha permitido que Petrobras deje de pagar la tarifa de Transporte a GTB que lo hacía durante los últimos años y ahora YPFB asume ese pago millonario tras haber modificado el punto de entrega de Río Grande a la zona fronteriza con Brasil en Puerto Suárez”, refiere la publicación de “Detrás de la Verdad” a través de Facebook. También detalla que por día, el país percibe 1.799.525 dólares por 14.000.000 de mcd, pero tras la adenda, Bolivia debe disponer de 177.975 dólares para pagar la tarifa. En un mes de 30 días la afección económica alcanza los 5.339.250 dólares. El 6 de marzo el expresidente de YPFB, Herland Soliz y el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora firmaron la adenda al Contrato de Gas entre YPFB y Petrobras Asimismo, “Detrás de la Verdad”, denuncia que, ejecutivos que cumplieron funciones durante décadas en Petrobras, ahora ocupan cargos estratégicos en YPFB, “desde allí negocian y toman decisiones con Petrobras dejando entre ver un conflicto de intereses que puede haber provocado la toma de decisiones en desmedro de los bolivianos”, refiere. Cuando se firmó la adenda en marzo, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, declaró a los medios de comunicación que el nuevo acuerdo establece la obligación de entrega del energético por parte de YPFB de 20 MMm3d de gas, en tanto que Petrobras se compromete a retirar un mínimo de 14 MMm3d, hasta un máximo de 20 millones de MMm3d, rango de volúmenes que aseveró, “YPFB no tendrá complicaciones de enviar para evitar multas”, recoge el diario La Razón. Sin embargo, El País buscó la versión del Ministerio de Hidrocarburos, sobre el tema, pero se no atendió las llamadas y desde Comunicación de esa cartera de Estado se recordó que el Ministro del ramo, Víctor Hugo Zamora esta con baja médica por Covid-19. Consultados sobre el tema, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), se hizo conocer que se recomendará a la Comisión de Hidrocarburos y Energía realizar una solicitud de Informe Escrito al representante de Tarija en el Directorio de YPFB para que remita una copia oficial de la adenda a objeto de analizar los alcances del contrato de comercialización de gas con Brasil. El asambleísta Cesar Mentasti, señaló que conoció la denuncia por las redes sociales, por lo cual de forma responsable “espera acceder al contrato de manera formal”. Sin embargo, de constatarse que Bolivia “perdonó a Brasil 21.357.000 dólares”, no se descarta convocar al Ministro de Hidrocarburos y al representante de Tarija en el Directorio de YPFB para que expliquen en el pleno de la ALDT las causas de esa modificación.



Venta de gas de Bolivia a Brasil data desde 1996 El 16 de agosto de 1996 se suscrito el contrato de compraventa de gas natural (GSA) entre YPFB y Petrobras, y estableció 20 años (1999 hasta 2019) como duración para esa relación comercial se acordó el envío de 16 millones de metros cúbicos por día de gas natural, volumen que fue modificado en las diferentes adendas al contrato suscritas posteriormente y se llegó a fijar el máximo volumen contractual de venta de 30,08 MMm3d. En diciembre de 2019 concluyó dicho contrato y se firmó una prórroga por 90 días, que feneció en marzo, por lo que el Gobierno de transición procedió a la firma de una nueva adenda para mantener la relación comercial con Brasil.