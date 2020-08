2% de niños con cáncer tiene COVID y cae en 90% la donación de componentes para elevar sus defensas





03/08/2020 - 10:03:35

Opinión.- Si antes de la pandemia los niños con cáncer ya vivían en cuarentena, ahora, que una pandemia azota al mundo, viven bajo un régimen más estricto. Los padres de estos menores de edad enfermos están atados de manos y pies desde que se determinó que Bolivia ingrese a una cuarentena por el brote de coronavirus. La mayoría no puede salir de casa, por temor a llevar el virus y contagiar a sus hijos que están dentro del grupo de “alto riesgo”. La presidenta nacional de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Bolivia, Patricia Mendoza, explicó que la situación es difícil, inclusive para los menores de edad que culminaron sus tratamientos de quimioterapia, pues “sus cuerpos recién están volviendo a la normalidad” y sus defensas son bajas. CASOS A pesar de que, como siempre, están restringiendo las salidas y evitando las aglomeraciones, al menos el 2% de los niños con cáncer del país está con COVID-19. Así sucedió con Alexis, que está internado en el Hospital Maternológico Infantil de La Paz porque enfermó con coronavirus, mientras luchaba contra la leucemia. Están en busca de un donante de plasma hiperinmune de tipo ORH+. Contactos al 72056373. DONACIONES La pandemia, además de amenazar la salud de los niños con cáncer, les quitó muchas posibilidades, entre ellas las de recibir aféresis, que consiste en la centrifugación de sangre donada para obtener componentes individuales (como glóbulos rojos y plaquetas). Mendoza explicó que ese componente “salva la vida de los niños con cáncer, les sube las defensas, los estabiliza”. Los que ingresan a quimioterapia requieren aféresis porque sus niveles de defensas bajan demasiado. Antes de la cuarentena, los papás organizaban campañas en las que consolidaban hasta un centenar de donaciones, ahora, en el mejor de los casos, reciben 10. La provisión bajó en 90%. En criterio de Mendoza, brusco descenso se debe a que muchos tienen miedo de contagiarse y están extremando cuidados extremando cuidados. Supuestamente no hay donadores porque no saben cómo transportarse o viven lejos. Instó a la población a dirigirse al Banco de Sangre de su ciudad para donar y elevar las reservas de aféresis. “Le harán la prueba de control de plaquetas para ver si pueden ser donadores. El análisis dura al menos cuatro horas”. Como hay escases de donantes, los papás están sometiéndose a ese procedimiento, aunque no es tan eficaz como una persona que tenga un buen conteo de plaquetas. CIFRAS En Cochabamba hay al menos 70 niños con cáncer, considerando aquellos que viven en municipios que no están dentro del eje metropolitano. La Paz tiene 120 enfermos y Santa Cruz 250. Los tipos de cánceres más incidentes en los pequeños es el de sangre, sarcoma (un tipo de cáncer que se origina en tejidos como los huesos o los músculos) y retinoblastoma (un tumor canceroso que se desarrolla en la retina causado por una mutación en la proteína Rb). Mendoza dijo que, a diferencia de otros departamentos del país, en Cochabamba la situación de las familias en las que hay niños con cáncer es crítica. Antes de la pandemia hacían campañas solidarias para recaudar fondos para garantizar el acceso de sus hijos a quimioterapias, pero, ahora, temen salir y contagiarse. Su situación es tan complicada, que ni conseguir comida pueden. Sus niños tienen que alimentarse cinco veces mejor, para que sus defensas no bajen y se enfermen con COVID-19. A ello se suma que deben de comprar medicamentos. Instó a realizar donativos de víveres o medicinas. En Cochabamba, el contacto es el 72213410, celular de la presidenta departamental.