Clausura del año escolar: Gobierno plantea a colegios particulares y padres de familia una formación complementaria





03/08/2020 - 09:47:09

La Paz. - El viceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde, instó a los propietarios de colegios particulares a reunirse con los padres de familia para coordinar la "formación complementaria" de los estudiantes a partir de la clausura del año escolar. "A partir de ahora, las unidades educativas privadas van a poder reunirse para coordinar con los padres de familia la oferta (educativa), ya en otras condiciones, de la formación complementaria", dijo la autoridad sin dar mayores detalles. Consideró que los padres querrán que continúe la formación académica de sus hijos, por lo que deberá seguir la educación, aunque en otras condiciones, después de que fue cerrado el año escolar. "Tenemos a los niños y jóvenes en cuarentena en sus hogares, pero sin duda ahora tendrá que ajustarse a otras condiciones, así es la diversidad del sistema educativo y tenemos que ver el fortalecimiento en su conjunto", insistió la autoridad, en contacto con Bolivia TV. Sobre la situación de los profesores de las unidades educativas privadas, indicó que también es un caso "particular porque en la estadística tenemos que tres de cada cuatro maestros están en el sistema educativo privado y en la educación fiscal". Además, "uno de cuatro (profesores) responde a la profesión libre, entonces son condiciones que se tiene que tomar en cuenta para reorganizar la oferta educativa complementaria que se va a dar desde (este mes) hasta el fin de año, para tener un carácter nivelatorio, con especial atención, de estudiantes de la promoción, porque de ellos su horizonte ya es la opción de una formación profesional", señaló. Cuando fue consultado sobre el salario de los maestros de este sector, sostuvo que "de aquí en adelante se tiene que también reorganizar la oferta de sus servicios educativos complementarios de nivelación para las unidades educativas". "En ese marco, la unidad educativa tendrá que considerar toda la condición de su personal docente y administrativo, (pero) nosotros como Ministerio vamos a seguir acompañando la situación particular que vive la educación educativa privada", apuntó. Ayer, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció que el Gobierno decidió clausurar el año escolar en los niveles inicial, primario y secundario, tanto del sector privado como público, lo que implica que no se reprobará a ningún estudiante, además que garantizó el sueldo de los maestros de las unidades educativas fiscales. La decisión fue asumida por la falta de condiciones tecnológicas para llegar con la educación virtual a todos los rincones del país y porque algunos sectores insistían con retomar la educación presencial poniendo en riesgo la vida y salud de los estudiantes, los propios maestros y sus familias en medio de la pandemia.