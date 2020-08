Carreteras del eje central están bloqueadas por los afines al MAS





03/08/2020 - 09:35:20

Cochabamba.- Las carreteras del eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, amanecieron este lunes por los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), en demanda de elecciones para el 6 de septiembre. En inmediaciones del puente Vela y la zona de Senkata, en El Alto, bloqueos convocados por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) afín al MAS, que mediante un comunicado instruyó a los vecinos de los 14 distritos de esa urbe el "bloqueo de las mil esquinas" desde las 00:00 de este lunes. La carretera Cochabamba-Santa Cruz, en el sector puente Ichilo-Bulo Bulo, también fue bloqueada. Asimismo, hacia el occidente, los bloqueos se encuentran a partir del kilómetro 25 en las zonas de Parotani, Bombeo, Llavini y el resto de esa región. También hay una "alfombra de piedras" en la ruta a Sipe Sipe, con vehículos varados en todo el recorrido, según reporte de la Policía. También se registraron los primeros bloqueos en la carretera Cochabamba-Oruro por parte de pobladores de Bombeo, Sayari y Confital, según el reporte de Agencia en Línea. En el departamento de Santa Cruz, los movimientos sociales de tres municipios decidieron iniciar movilizaciones: Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas anunciaron establecerse como núcleos de bloqueo desde esta jornada. BLOQUEO SIN GENTE El ministro de Trabajo, Óscar Mercado, informó este lunes que el anunciado bloqueo de carreteras de sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no se cumple con la contundencia que sus organizadores esperaban porque hay más escombros que manifestantes en algunas vías. "No es una movilización contundente como se anunciaba, es una movilización en sectores específicos más con escombros que con personas. Sin embargo, estaremos atentos a los informes posteriores de la Policía Boliviana, que está en este momento en labores preventivas y obviamente haciendo la valoración del caso", dijo Mercado, en una primera evaluación de los bloqueos. Una de las regiones donde se registran algunos puntos de bloqueo es el departamento de Cochabamba, donde Mercado es delegado presidencial para atender la emergencia sanitaria y quien lamentó que la Central Obrera Boliviana (COB) se haya prestado a encabezar el llamado a las protestas en medio de la pandemia. Los manifestantes de sectores afines al MAS exigen que las elecciones generales se realicen el 6 de septiembre y no el 18 de octubre, la nueva fecha fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese contexto, "esta es una movilización política planteada por la COB o su comité ejecutivo, pero hay que aclarar que muchos sectores de la propia COB no están asumiendo esta medida, los únicos que están tratando de sostener la convocatoria son movimientos afines al MAS, entonces es una movilización estrictamente política a la que se ha prestado inútilmente la COB", insistió en contacto con Bolivia TV. Consideró que el MAS, con este tipo de medidas de presión en medio de la pandemia, lo único que busca es agudizar la crisis sanitaria y tratar de generar una "conflictividad artificial".