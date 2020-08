Presidenta Áñez: Clausuramos el año escolar para cuidar la vida y salud de los niños, jóvenes y sus familias





02/08/2020 - 21:09:58

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Añéz afirmó que la determinación de clausurar el año escolar fue con el objetivo de precautelar la vida de los niños, jóvenes y de sus familias, pues el enviarlos a clases en plena pandemia de coronavirus podría ocasionar la propagación de la enfermedad. "Hoy hemos tenido que tomar una decisión muy difícil, hemos tenido que clausurar el año escolar, lo hemos hecho por una sola razón, para cuidar la salud y la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de sus familias. Como madre sé lo que es la preocupación por la salud de la familia", enfatizó la mandataria a través de un mensaje a la nación. Insistió que el enviar a los estudiantes a clases en plena pandemia hubiera disparado el contagio de COVID-19 entre ellos y sus familias. Reiteró que todos los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario pasarán automáticamente al siguiente curso. Pero para no perjudicar en el aprendizaje de los estudiantes, el Ejecutivo trabaja en "nuevos modos" para dar continuidad a la enseñanza. Esta enfermedad hay que sobrellevar con serenidad; soy una mujer de fe



La presidenta Jeanine Áñez afirmó también que para enfrentar el coronavirus COVOD-19 es necesario sobrellevarlo con serenidad, además de tener fe para vencer esta enfermedad. "Soy una mujer de fe, lo emocional en esta enfermedad juega mucho y hay que sobrellevarlo con serenidad, eso es lo que recomiendo. Me encomiendo a Dios todos los días y en los actos que yo hago", destacó la Jefa de Estado, durante una entrevista en Bolivia Tv. El 9 de julio, la mandataria se hizo una prueba de COVID-19 que salió positivo, después de que varios ministros de Estado contrajeron la enfermedad. Tras 18 días de aislamiento y revisión médica periódica, fue dada de alta durante los últimos días del pasado mes. La autoridad afirmó que se encuentra mejor de salud y que el virus fue generoso con ella y con su hijo, quien también se contagió, pues solo presentaron síntomas leves y no necesitaron se internados en un hospital. Finalmente la mandataria recomendó a la población que tome las medidas de prevención y bioseguridad, con el fin de evitar contagios, llamó a la reflexión para usar barbijos y respetar el distanciamiento social como medidas básicas para evitar la propagación del virus.