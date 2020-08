Gobierno afirma que crédito del FMI es un financiamiento rápido sin condiciones y de uso exclusivo para el COVID-19





La Paz, (ABI).- El Gobierno afirmó que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $us 327 millones, es un financiamiento rápido, que no incluye condicionamiento alguno, porque tiene la finalidad de ser utilizado para atender de manera exclusiva la pandemia por el coronavirus COVID-19. "El país puede utilizar una línea que se llama IFR, es un Instrumento de Financiamiento Rápido, que el FMI pone a disposición de todos los países para que en caso de emergencias, caso de salud, de terremotos, de cualquier cosa que pudiera suceder, se vea afectada la economía del país", afirmó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga. La autoridad insistió que ese préstamo no es un crédito como tal, sino, una operación que otorga el FMI a todos los países que realizan aportes a ese organismo internacional, como lo hace Bolivia, desde hace varios años; pues incluso se lo hizo durante el anterior Gobierno, por lo que el país puede acceder a esos recursos para atender la emergencia sanitaria. Entre marzo y abril, cuando iniciaron las medidas sanitarias en gran parte del mundo, 33 países accedieron a esos recursos del FMI, que son denominados Derechos Especiales de Giro (DEG) para garantizar la atención de la pandemia y no para otros fines. En ese marco, la autoridad lamentó que el Legislativo, controlado por el MAS, haya bloqueado el acceso a estos recursos, bajo el argumento de que existen condicionamientos; al respecto, Quiroga reiteró que en este préstamo no se condiciona el tipo de cambio o implica la modificación de las políticas fiscales ni la reducción del aparato estatal. Ante esa situación, exhortó a los legisladores del MAS a escuchar para resolver las dudas y aprobar el acceso a estos recursos, que serán en beneficio de la población afectada por el coronavirus. El miércoles, a través de una carta, el FMI le reiteró al Gobierno que el crédito de $us 327 millones aprobados para Bolivia no contempla ningún tipo de condicionamiento.