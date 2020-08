Ley de Atención de Clínicas Privadas se sancionó sin precisar la fuente de financiamiento





02/08/2020 - 20:18:58

La Paz, (ABI).- La Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Atención de Clínicas Privadas sin establecer la fuente de recursos que posibilitará esta prestación de servicios, explicó este domingo el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca. La autoridad precisó que con esta omisión se vulneraron los requisitos que establece la misma Constitución Política del Estado (CPE), puesto que además no se establecieron las consultas al Ejecutivo para poder concertar una ley viable. "Lo que ellos hacen es aprobar una norma que, si bien tiene un buen objetivo, pero es clara con los detalles y se lo pasan al Ejecutivo para su aplicación. En este caso no toman en cuenta sobre la fuente de los recursos", puntualizó el viceministro Alanoca, durante el programa Primero la Verdad, que difunde Bolivia Tv. Explicó que con este procedimiento, el Legislativo, controlado por el MAS, está incumpliendo la aplicación del parágrafo IV del artículo 321 de la Constitución, que establece que toda norma debe especificar la fuente de los recursos económicos para su aplicación. El 8 de julio, la Asamblea Legislativa sancionó la norma que permite que las clínicas privadas atiendan a los pacientes con coronavirus y que los gastos que provengan de esa atención sean cubiertos por el Gobierno central, pero no menciona a los gobiernos subnacionales. Ante este este escenario, el Ejecutivo envió el 30 de julio una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se pronuncie sobre las contradicciones que se encontraron en la ley. Alanoca consideró que la inaplicabilidad de esta ley puede ocasionar que se inicie un proceso penal contra los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución. En todo caso, aclaró que el Gobierno no se opone "al fondo" de la norma y adelantó que ya está en conversaciones con el sector privado para que habiliten sus espacios para la atención de pacientes con coronavirus. Anteriormente, el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, cuestionó que en la norma se hable de "subsector privado", cuando la figura no existe en la legislación vigente en el país. Además, hizo notar una contradicción que halló en ese texto normativo en sentido de que se plantee que los gastos se financien mediante los créditos internacionales, cuando éstos están "bloqueados" en la propia Asamblea Legislativa.