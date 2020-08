Padres de familia de colegios privados determinan no pagar las mensualidades





02/08/2020 - 20:10:26

Página Siete.- Tras confirmarse la clausura del año escolar la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia (Anppffcp) mediante su presidente, José A. Pereira, sostuvo que el Ministerio de Trabajo optó por la “improvisación” y no por una alternativa para salvar el año escolar. “La improvisación se ha impuesto porque jamás el Ministerio de Educación ha tenido una contingencia de salvar el año escolar. Es por eso este fracaso, no le quedaba otro camino que clausurar el año escolar; (estamos) totalmente preocupados los padres de familia”, dijo. Dijo además que como Anppffcp enviaron una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, exigiéndole mayor claridad con respecto a la cancelación de las pensiones escolares en colegios privados de Bolivia. El representante de los padres de familia indicó que se asumió la postura de no pagar ni “un solo centavo” en las mensualidades de las unidades educativas ya que “no tiene sentido” que las mismas sean canceladas tras la determinación gubernamental. “Nosotros le hemos mandado una carta al ministro (de la Presidencia) Yerko Núñez, para que sea totalmente enfático y conciso sobre la clausura del año escolar, donde no deja claro qué se va a hacer sobre las pensiones. Pero nosotros nos hemos adelantado que no vamos a cancelar un solo centavo porque no tiene sentido después de la clausura”, manifestó Pereira a Página Siete. El Gobierno informó hoy por la mañana que se dispuso la clausura del año escolar 2020, para el subsistema de educación regular de los niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privadas y de convenio, debido a la falta de condiciones para que los estudiantes puedan pasar clases por vía virtual, principalmente en el área rural. Los estudiantes pasan al otro grado de forma inmediata y no habrá reprobación de curso.