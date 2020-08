Gobierno busca diálogo abierto con comisión de Diputados para destrabar créditos por $us 1.054 MM para la emergencia sanitaria





02/08/2020 - 16:23:35

La Paz, (ABI).- El Gobierno asistirá a la reunión convocada por la Comisión de Planificación, Política Económica y finanzas de la Cámara de Diputados, con el fin de destrabar el bloqueo de varios créditos, que ascienden a $us 1.054,3 millones, recursos que requiere el país para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 y para la reactivación económica. El viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, precisó que el total de los créditos solicitados por el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez comprometen solo el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), a comparación de lo registrado en los 14 años de la gestión del MAS, que fue del 28% del PIB. "El día lunes (por mañana) vamos estar en la convocatoria que ha hecho la Asamblea, vamos a ir con todo lo que tenemos que hacer, vamos a iniciar las negociaciones en la manera más abierta, así como lo hemos hecho en la invitación, en la cual pedimos a las diferentes comisiones que se acercaran a conversar con nosotros", aseguró la autoridad en el programa Primero la Verdad, que difunde Bolivia Tv. Detalló que los créditos pendientes de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, que tienen la finalidad de atender los temas de la pandemia, suman $us 1.054 millones, de los cuales, $us 254,3 millones son para proyectos de redes de protección social de emergencia para la crisis del COVID-19. Además, $us 350 millones, de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, serán destinados para el programa de línea de crédito contingente de apoyo anticíclico para la emergencia generada por el COVID-19. Y los restantes $us 450 millones, recursos de la Banco Interamericano de Desarrollo (BID), serán para el apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus. Quiroga dijo que el objetivo de acceder a esos créditos es el proporcionar el apoyo económico temporal a los hogares más empobrecidos del país, que están afectados por la pandemia y así accedan a un nuevo beneficio, el Bono Salud de Bs 500, que se destinará principalmente a los sectores informales. El Legislativo mantiene bloqueado varios créditos por más de $us 1.000, incluso los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327 millones, que según la aclaración del mismo Gobierno no se trata de un crédito ni tiene condicionamientos de política monetaria o cambiaria. El Ejecutivo requiere los créditos para fortalecer la lucha contra la pandemia de COVID-19, reactivar la economía del país y pagar nuevos bonos.