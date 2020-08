Gobierno advierte que dirigente de la COB utiliza al ente matriz para defender los intereses del expresidente Evo Morales





02/08/2020 - 15:54:11

La Paz, (ABI).- El Gobierno advirtió que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi no protege los intereses de los trabajadores del país, además consideró que utiliza al ente matriz para defender los intereses del expresidente Evo Morales y de los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, manifestó que al dirigente no le importa resguardar la salud de la población a la hora de convocarlos, desde este 3 de agosto, a movilizaciones en beneficio del partido de Morales, según un reporte del periódico Bolivia. "El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi no representa ni protege los derechos laborales de los obreros del país, sólo garantiza y protege los intereses del señor Evo Morales y de sus aliados. Ha perdido todo el respaldo de los sectores sociales que aglutina el ente matriz de los trabajadores, lamentablemente lo está usando a su conveniencia", dijo la autoridad, durante una entrevista con Primero la Verdad, que difunde Bolivia Tv. Huarachi y los dirigentes del Pacto de Unidad, confirmaron que a partir de este lunes iniciarán con las medidas de presión, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se retracte y mantenga la fecha de los comicios presidenciales para el 6 de septiembre y no así para el 18 de octubre, como definió el Órgano Electoral. Asimismo, la autoridad indicó que el Ministerio Público debe convocar a Juan Carlos Huarachi, al candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, a la diputada Betty Yañiquez y otros dirigentes para que declaren por la denuncia que interpuso, la pasada semana, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. La demanda penal, que radica en la Fiscalía de La Paz, acusa a Morales, Huarachi y a los otros políticos afines al MAS por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública, instigación a delinquir, asociación delictuosa y otros, tras la realización de una marcha en El Alto, donde destrozaron una ambulancia, además del ornato público, agredieron a personal de salud, policías y a trabajadores de la prensa.