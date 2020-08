Gobierno clausura el año escolar debido a las amenazas de marchas y exigencias de volver a las labores presenciales





02/08/2020 - 11:58:23

Santa Cruz, (HBC).- El gobierno ha decidido este domingo clausurar el año escolar, como una forma de proteger la salud y la vida de los estudiantes, ante las amenazas de marchas y exigiencias de retornen las clases presenciales. La información la proporcionó el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, a tiempo de anunciar que la clausura del año escolar es desde el 31 de julio, por lo que desde este lunes ya no deben haber las clases virtuales que se venían realizando. El ministro anunció la clausura del año escolar para los ciclos inicial, primario y secundario para la educación fiscal, privada y de convenio y todos los estudiantes deben ser promovidos al nivel superior. "Resulta que un grupo radical del Movimiento Al Socialismo está poniendo en peligro la vida y la salud de los bolivianos con marchas y diversas acciones, por lo que hemos visto por conveniente clausurar el año escolar lo que significa que a partir del 31 de julio se clausura el año", dijo la autoridad. "No hay reprobados todos pasan.No hay más clases virtuales y el sueldo de los maestros del área pública se mantiene", aseguró Núñez. El ministro añadió que "la gran mayoría en el área rural no tiene internet y la fibra óptica llega solo a la ciudad y no hay las condiciones para aplicar esa modalidad. Además hay sindicatos y organizaciones políticas que quieren clases presenciales y eso pone en peligro la vida de los niños".