Gobierno decreta que municipios y gobernaciones prioricen rastrillaje para detectar casos de coronavirus





02/08/2020 - 10:16:39

La Paz, (ABI).- El Decreto Supremo 4302, que amplía la cuarentena dinámica hasta el 31 de agosto, instruye a los gobiernos subnacionales priorizar las tareas de rastrillaje en sus jurisdicciones, para detectar casos positivos de COVID-19 y así evitar la propagación de la enfermedad. Esta disposición fue incluida en la norma como un mecanismo de prevención y así detectar a los casos sospechosos y aislarlos para que no se propague el virus. Algunas regiones están aplicando esta medida con buenos resultados. "Las ETA" en el marco de sus atribuciones y competencias y en coordinación con el órgano rector de salud, podrán efectuar la búsqueda activa de personas contagiadas con el Coronavirus (COVID-19) en su jurisdicción, para evitar su contagio y propagación", dice el parágrafo II de la disposición adicional única. Desde el ingreso a la cuarentena dinámica y condicionada, los contagios se incrementaron de forma alarmante, sobre todo en el eje troncal del país. Las autoridades municipales y departamentales optaron por iniciar rastrillajes en coordinación con el Ministerio de Salud. Al respecto, el jefe de Epidemiología de la cartera de Salud, Virgilio Prieto, manifestó que esa tarea es muy importante porque coadyuva a detectar a las personas que tienen síntomas leves y moderados, y hacer el seguimiento médico correspondiente para aislar a las personas, a fin de cortar la cadena de contagios. "En el rastrillaje podemos encontrar a la gente que está en sus domicilios, tal vez iniciando la enfermedad, en un caso no grave o un caso moderado, lo importante es identificarlos para poder aplicar la medida más efectiva internacional, que es el aislamiento además del seguimiento médico", explicó Prieto en entrevista con el periódico Bolivia. Desde el 20 de marzo, el Gobierno decreto una cuarentena total que se prolongó por más de dos meses. En ese marco, Prieto consideró que esa medida evitó que las cifras de contagiados se eleven, al igual que en los países vecinos. Desde el 1 de junio se aplicó la cuarentena dinámica y condicionada en el país, donde se definió que los gobiernos departamentales y municipales definan las medidas de restricción a partir de los informes técnicos y científicos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de cada región. Prieto manifestó que la población debió asumir con mayor rigurosidad las medidas de bioseguridad que estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos de forma constante y evitar las aglomeraciones debido a que son focos de contagio. La autoridad lamentó que en algunas regiones no se cumplió con estas medidas de prevención. Además, cuestionó las movilizaciones que se registraron en los pasados días, donde se observó que los marchistas no adoptaron esas recomendaciones. En busca de casos positivos Hace dos meses, aproximadamente, los municipios de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Santa Cruz, Cobija, Sucre, El Alto, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y otras ciudades intermedias, iniciaron con el rastrillaje para detectar más casos de COVID-19. En Santa Cruz se desarrolló esa tarea a mediados de junio, se aplicó en sus diferentes distritos. Según un informe oficial, en 11 distritos municipales se detectaron 66.000 casos sospechosos de coronavirus. Se visitaron 83.590 familias y se logró tomar los datos de 468.491 personas. Las autoridades municipales, indicaron que este proceso ayuda a sacar una radiografía de todas las enfermedades o patologías que afectan a la población y que se cuenta con personal médico que puede atender los casos considerados de emergencia. En Oruro, Tarija, Patacamaya, Montero, Yacuiba y el trópico de Cochabamba, entre otras regiones, también se realizó esa labor, pero no se cuenta con detalles específicos. Las autoridades del municipio de Oruro, en coordinación con la Red Urbana de Salud y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), iniciaron con el operativo de rastrillaje "casa por casa" en el Distrito 1, trabajo que busca detectar casos de COVID-19 en aquel sector. Además está previsto la dotación de medicamentos básicos a aquellas personas que tengan síntomas leves o moderados, con el fin de no colapsar los hospitales. Mientras que en la ciudad de La Paz, se prevé que a partir del 6 de agosto el municipio retorne a la cuarentena rígida, además de ejecutar un masivo rastrillaje para detectar a los casos sospechosos y positivos del virus.