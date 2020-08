Eva Copa quiere ser alcaldesa de El Alto porque su ciudad ha sido discriminada y humillada





02/08/2020 - 10:06:05

Página Siete.- La presidente del Senado, Eva Copa (MAS), aseguró que si le dan la oportunidad de postular a la Alcaldía de El Alto y la eligen, ella aceptará el desafío porque asegura que su ciudad fue discriminada, humillada por el actual Gobierno y eso ella ya no lo va a permitir. “Mi ciudad está sufriendo tanto. Nos han llamado salvajes, nos han llamado idiotas, nos han llamado imbéciles, nos han llamado ‘esta gente’, nos han puesto tantos adjetivo calificativos, raciales, discriminatorios por ser indígenas, por ser campesinos, por ser morenos y realmente me duele mucho y si tengo la oportunidad de que me puedan elegir o me puedan poner aunque sea como postulante, yo lo voy aceptar porque no voy a permitir que sigan denigrándonos a los que venimos de provincia o a los que tenemos raíces indígenas. No”, afirmó Copa en una entrevista con el portal “Detrás de la verdad”. El 10 de julio, la legisladora masista informó que fue contagiada con coronavirus por lo que se aisló en su domicilio. En contacto con radio Cepra dijo este sábado que “el virus no ha sido tan agradable” con ella “como con otros” pero que gracias a la medicina tradicional pudo enfrentar el virus. En relación a su posible postulación como candidata a la Alcaldía de El Alto, afirmó su plena predisposición porque además la actual administración edil fue un “fracaso”. “Nuestra alcaldesa (Soledad Chapetón) realmente ha sido un fracaso total porque no ha sabido darle un estate quieto al señor Murillo (ministro de Gobierno) por toda la agresión que hacen en El Alto por este gobierno de transición”, afirmó. Copa aseguró que la actuales autoridades han menospreciado y tratado mal a los habitantes de la ciudad de El Alto como si todos ellos fueran del MAS. “A qué se refiere la señora (Jeanine) Añez cuando dice ‘esta gente’ ¿qué esta gente no tiene derechos? ¿Qué esta gente por el solo hecho de pedir mejores condiciones de vida somos masistas? no señora no se equivoque. ¿usted cree que todo El Alto es masista? ¡Por favooor!”, dijo Copa.