Presidenta dice que no es tiempo de hacer cálculos políticos y reitera pedido de destrabar créditos para el Bono Salud





01/08/2020 - 21:08:58

Santa Cruz, (ABI). - La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, afirmó este sábado que no es tiempo de hacer cálculos políticos y reiteró el pedido a la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, de destrabar los créditos externos que están en esa entidad para poder pagar el Bono Salud, de Bs 500. "No hemos tenido respuesta de los asambleístas del MAS y creo que no es el momento de hacer cálculos políticos y estar en mezquindades (...). Exhortamos a los parlamentarios que piensen en las familias bolivianas y liberen esos créditos para que podamos cancelar el Bono Salud", dijo Áñez, en declaraciones a la red Unitel. Resaltó que esos beneficios no son para el Gobierno ni para la Presidenta, sino, "para las familias bolivianas que, en este momento, están necesitando estos recursos para comprar alimentos y medicamentos para llevar a su casa". El pasado 19 de julio, la mandataria anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 para beneficiar a más de tres millones de ciudadanos, pero demandó la colaboración del Legislativo para desbloquear el tratamiento de varios préstamos internacionales, destinados a pagar ese beneficio, además que otra parte de esos recursos serán usados para atender la emergencia por el COVID-19 y para la reactivación de la economía.