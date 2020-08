Ministro Mercado: Hemos encontrado un sistema de salud absolutamente precario en todos sus niveles





La Paz, (ABI).- A casi nueve meses de Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, el ministro de Trabajo Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado, recordó que las nuevas autoridades de Estado encontraron un sistema de salud "precario en todos sus niveles" y que durante este corto tiempo de mandato se equipó y entregó ítems, equipos e insumos para mejorar la salud del pueblo boliviano ante la pandemia del coronavirus. "Hemos encontrado, como Gobierno, un sistema de salud absolutamente precario en todos sus niveles (...), sin personal médico para atender, sin equipamiento, no tenía insumos, no había la suficiente infraestructura para cobijar a nuestros enfermos en condiciones normales, peor en una crisis sanitaria", dijo este sábado, durante una entrevista en Panamericana. Lamentó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no recuerde el estado en el que dejaron el sistema de salud en el país cuando estaban en el Gobierno y que solo priorizaban la construcción de canchas, en lugar de atender la salud. Además, afirmó que el anterior Gobierno, en 14 años, no atendió de manera adecuada al sector salud, por lo que ahora se ven las consecuencias en la atención de la población que es afectada por la pandemia del coronavirus. Mercado afirmó que con esa situación hubiese sido muy difícil atender la crisis sanitaria, no obstante, gracias a las medidas adoptadas por la presidenta Áñez se atendió de manera oportuna la emergencia en salud. "El haber decretado la cuarentena inicial nos dio tiempo como Gobierno y como país para fortalecer mínimamente los centros de salud y los centros hospitalarios, para fortalecer y diseñar mínimamente un plan de contingencia, que jamás se había trabajado en los últimos 14 años", enfatizó. La postura del Ministro de Trabajo surgió luego de las críticas que emitió el diputado Víctor Borda (MAS), quien cuestionó al Gobierno por la atención que hace a la emergencia sanitaria por el COVID-19.