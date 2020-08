Rada evita proceso tras llegar a acuerdo con supermercado mexicano





01/08/2020 - 21:00:30

Brújula Digital.- En ciudad de México, supermercados Walmart llegó a un acuerdo con el exministro Alfredo Rada para no iniciarle un proceso por robo, luego de que la exautoridad sustrajo de esa tienda dos botellas champú sin pagar. Uno de los argumentos para llegar a la conciliación es que Rada, excolaborador de Evo, cometió un delito menor, ya que el costo de los productos sustraídos no llega a $us 5. El encargado de negocios de la embajada de Bolivia en México, Julio Aliaga, confirmó que Rada no fue procesado por el delito de hurto, precisamente por la conciliación, según un reporte de El Deber. "Lo que sabemos es que el señor (Alfredo) Rada ha llegado a una negociación con los almacenes (Walmart) y se suspendió esta acción y, como digo, no hay un expediente abierto, imputación que tenga el Gobierno, la Policía o la Fiscalía mexicana contra el exministro boliviano", declaró Aliaga. El miércoles de difundieron fotografías de Rada cuando fue detenido. Medios de comunicación mexicanos también dieron cuenta de la captura. La exautoridad permanece en calidad de asilado en México. No obstante, esa misma noche, Rada, en entrevista con Detrás de la Verdad, afirmó que “no estoy preso, no estoy detenido es algo absolutamente falso, tampoco hay algún proceso contra mí; la verdad es que lamento que utilicen algunas circunstancias, malos entendidos, en fin para que a partir de ello se arme un fake news (noticias falsas)”. Sin embargo, el jueves, el diario Excélsior confirmó que Rada fue detenido. “Solo unas horas permaneció detenido Alfredo Rada Vélez, exviceministro del gobierno de Evo Morales en Bolivia, luego de haber robado dos botellas de champú en la tienda Walmart Copilco en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México”, señaló.