Cívicos y empresarios privados piden declarar desastre sanitario en el departamento de Cochabamba





01/08/2020 - 20:49:00

Cochabamba, (ABI).- Empresarios privados y el Comité Cívico de Cochabamba plantearon a la Asamblea Legislativa Departamental aprobar una norma que declare "Zona de Desastre Sanitario" al departamento. "La ley 602, en su artículo 31 establece que cuando una región no tiene la capacidad económica ni técnica, debe declararse zona de desastre y lo que está pasando con Cochabamba es exactamente eso", sostuvo el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot. "El Comité Cívico está afligido por la cantidad de muertes en Cochabamba, debido al COVID-19, por lo que estamos solicitando es que se declare Zona de Desastre Sanitario a todo el departamento", sostuvo el presidente de esa entidad, Marcelo Piérola. De acuerdo con datos que maneja el ente cívico, a diario se reportan oficialmente entre 60 y 80 muertes, pero también hay fallecimientos que no ingresan a las estadísticas. La declaratoria de desastre permitirá recibir ayuda del gobierno central de forma inmediata, con lo que se podría afrontar la crisis sanitaria en mejores condiciones que en la actualidad, afirmó Piérola. Por su parte, Javier Bellot cuestionó la lentitud de las autoridades regionales para resolver los problemas emergentes por el virus.



"La Gobernación no actuó oportunamente; por ejemplo, el Banco de Sangre solicitó hace dos meses una maquina adicional para (...) la donación de plasma y sin embargo, esta máquina llega recién entre el 15 y 20 de agosto, esto quiere decir que desde mañana hasta el 15 de agosto no habrá la capacidad de atender donaciones de plasma correspondiente", argumentó. Por ese y otros detalles, como la necesidad de coordinación entre los tres niveles del Estado, gobierno central, departamental y municipal, es que la FEPC propuso la reposición del Comité Operativo de Emergencia Departamental (COED).